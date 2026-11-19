Около 65 учители и близо 40 ученици участваха в Третата научно-практическа конференция „Зелено образование за устойчиво бъдеще“, която се проведе на 16 и 17 ноември 2026 г. в Международния конгресен център – Бургас. Участниците представиха образователни практики, експерименти и проекти, свързани с опазването на природата, климатичните промени и устойчивото развитие.

Форумът беше организиран от Националната общност България на „Коалиция образование за климата“ към Европейската комисия, Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители – Бургас, Община Бургас и ЧОУ „Селестен Френе“ – Бургас, с подкрепата на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и българските посланици на Scientix. За техническото осигуряване на двудневното събитие се погрижиха студенти от Филиал – Бургас на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Официални гости и участници

Сред официалните гости бяха д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, както и заместник-кметовете на Община Бургас Весна Балтина (ресор „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“) и Михаил Ненов (ресор „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“).

В събитието се включиха още проф. д.н. Мария Алексиева – заместник-ректор на Бургаския свободен университет и декан на Центъра по хуманитарни науки; доц. д-р Никола Тодоров – ръководител на катедра „Екология и опазване на околната среда“ в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“; Милена Ярмова – главен експерт в РИОСВ – Бургас, и Руска Бояджиева – изпълнителен директор на Фондация „Бургас 2032“.

Два дни с практики, работилници и ученически идеи

Първият ден беше посветен на учителските практики. Педагози от различни градове споделиха опит от работата си в класната стая, като представиха експерименти, изследователски дейности и проектно-базирано обучение. Екипът на ЧОУ „Селестен Френе“ представи доклад на тема „Екологично образование отвъд учебника“, а заместник-директорът Иван Пейчев проведе работилницата „Капка съмнение, море от решения. Проблемно-базираното обучение в действие“.

През втория ден учениците защитиха свои проекти, свързани с биопластмаси, биоразнообразие, повторна употреба на отпадъци, зелени технологии и устойчив туризъм. Те участваха и в работилница за кръгова икономика, водена от Кремена Ватева – регионален представител на „Рематрак“.

Наградени учителски практики

В конкурса за най-добра образователна практика в областта на образованието за климата и устойчивото развитие наградите бяха присъдени в четири категории:

Предучилищно образование: I място – Стела Иванова, Станислава Бенкова и Вероника Атанасова (ДГ „Радост“, Габрово); II място – Теодора Трайкова и Гергана Кънева (ДГ „Десислава“, Пловдив); III място – Спаска Василева и Иванка Гатешка (ДГ „Десислава“, Пловдив).

Начален етап (I–IV клас): I място – Петя Йорданова и Аделина Димитрова (НБУ „Михаил Лъкатник“, Бургас); II място – Бранимира Троянова (НУ „Васил Друмев“, Пазарджик); III място – д-р Десислава Кръстева (СУ „Св. Константин-Кирил Философ“, Пловдив).

Прогимназиален етап (V–VII клас): I място – Красиана Ангелова Илиева (ОУ „П. К. Яворов“, Бургас); II място – Иван Иванов и Мария Чанева (СУ „Христо Ботев“, Карнобат); III място – Златомира Христова и Доротея Калиева (ОУ „Братя Миладинови“, Бургас).

Гимназиален етап (VIII–XII клас): I място – Стилияна Казълова и Нина Йорданова (СУ „Иван Вазов“, Стара Загора); II място – Калоян Маринов (СУ „Христо Смирненски“, Гулянци); III място – Росица Богунова и Стела Стоянова (Бургас).

Наградени ученически проекти и фотографии

В конкурса „В час с климатичните промени“ на първо място се класира Андрея Атанасова от НЕГ „Гьоте“ – Бургас с проекта „Биопластмаси“. Второ място заеха Кристиян Николов и Петър Петров от ПГМЕ „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево с „ЕКО-ИМПУЛС“, а трето – Владимир Атанасов Стоев, Жулия Павлинова Странджалиева и Варвара Ивановна Фролова от ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – Бургас с „Втори живот на фаса“.

В конкурса „Бургас 2027 – образование за устойчивото бъдеще на туризма“ първо място спечелиха Калоян Пожарлиев, Георги Павлов и Роберта Христова от ПГКПИ – Бургас с проекта „Живият бряг“. На второ място се класираха учениците от същата гимназия Улвие Мустафа, Ивайла Кесерджиева и Шениз Али с „Интелигентен хотел за насекоми и система за мониторинг на пчели в подкрепа на екологичния туризъм в Бургас“.

Във фотоконкурса „Климатичните промени през погледа на фотообектива – живите реки и езера“ първо място спечели Паола Загорчева от ОУ „Братя Миладинови“ с фотографията „Поглед през полета над живата вода“. Второ място получи Александра Бонева от ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – Бургас с „Розов сигнал – климатичните промени и фламингото в Бургас“, а трето – Рене Матцке от училище „Хайнрих Бьол“ в Дюрен, Германия, с „Бора Бора – климатични предизвикателства и възможни решения“.

Специални награди

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева отличи Петя Йорданова и Аделина Димитрова от НБУ „Михаил Лъкатник“ – Бургас, д-р Десислава Кръстева от СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Пловдив и екипи от ДГ „Десислава“ – Пловдив, сред които Илиян Чорлев, Татяна Бошева и Таня Йорданова. Специална награда получиха и Кристиян Николов и Петър Петров от Севлиево за проекта „ЕКО-ИМПУЛС“.

Общинският координационен съвет на СБУ – Бургас награди учителите Пепа Павлова и Ани Павлова от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца за „STR⁵EAM Journey“. Специални отличия получиха още проектът „ЕКО-ИМПУЛС“ от Севлиево; Никол Узунова от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас за „Мониторинг и ограничаване на разпространението на инвазивни видове в Черно море“; Виктория Бунова, Лора Лазарова и Радослава Петрова от Професионалната гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ – София за „Дизайнерски екопродукти“. Във фотоконкурса беше отличена Александра Бонева от Бургас.

Председателят на Регионалната колегия на Камарата на архитектите в България – Бургас, арх. Събин Попов, отличи Андрея Атанасова за проекта „Биопластмаси“ и учениците от ПГКПИ – Бургас Улвие Мустафа, Ивайла Кесерджиева и Шениз Али за проекта за интелигентен хотел за насекоми.

„Промет Стийл“ ЕАД предостави специална награда на Андрея Атанасова от НЕГ „Гьоте“ – Бургас за проекта „Биопластмаси“.

„ТОТЕВ-88“ ЕООД отличи два ученически проекта – „Биопластмаси“ на Андрея Атанасова и проекта за интелигентен хотел за насекоми на Улвие Мустафа, Ивайла Кесерджиева и Шениз Али от ПГКПИ – Бургас.

По време на конференцията бяха представени и информационни щандове на училища, издателства, компании и екологични инициативи. Те дадоха възможност на участниците да обменят идеи и да обсъдят бъдещи партньорства.

Двудневният форум в Бургас показа, че когато екологичното образование излезе извън рамките на учебника и се свърже с практически дейности и проекти, учениците могат да участват активно в търсенето на решения за опазване на природата.



