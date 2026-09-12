Находка! Скритото лице на Фердинанд изплува от миналото
Фотографията, изчезнала десетилетия, разказва за връзката между българския владетел и сградата, в която бе създаден Манифестът за независимост
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Фотографията, изчезнала десетилетия, разказва за връзката между българския владетел и сградата, в която бе създаден Манифестът за независимост
Иска да направи нещо голямо заедно с дъщеря си
За най-малките гости на празника е предвидена стрелба с лък
Инициативата се реализира благодарение на общинския съветник от ГЕРБ Ясен Проданов
Кацарова записва там клипа към песента си „Намери ме”
Вицепрезидентът определи читалището като уникална българска институция
Състезание по лъвски скок в памет на Апостола организира тази сутрин преславското читалище „Самообразование за учениците в квартал "Кирково",
Неправилно боравене с открит огън предизвика пожар в читалището в санданското село Ново Ходжово. Работник към кметството решил да запали съчки, клони...
Село без читалище е като библиотека без книги. Това твърди Люси Манова, която поде инициативата да се възстанови читалищната дейност в благоевградскот...
С „Нощ в библиотеката" тази вечер за първи път читалище „Никола Вапцаров" отбелязва в аванс инициативата „Нощта на музеите". „Целта е с необичайното...
Врачанското читалище „Развитие" се закичи с двуметрова мартеница. Днес служители на Община Враца поставиха Пижо и Пенда с помоща на специализираха те...
Народно читалище „Миньор – 2005" в Перник започва декада на руския филм. Веднъж месечно за перничани безплатно ще бъдат показани едни от най-добрите л...
Трети национален поетичен конкурс „Горчиво вино" организира Читалище „Братя Миладинови – 1914" – Петрич. Надпреварата бе учредена по случай 100-годишн...
С европари обновиха цялостно сградата на читалище „Прогрес 1956" в ардинското село Ябълковец. Направена е топлоизолация, сменени са дограмата и входни...
Народно читалище „Никола Вапцаров – 1866" в Благоевград ще докаже, че не забравя хората, които помагат за обогатяването на фонда с книги в културната...
Продължава ремонтът на сградата, в която се помещава народно читалище „Родопски фар 1938" в кв."Гледка". Стартът на ремонтните дейности беше даден пре...
Кметът на община Банско Георги Икономов и заместник-областният управител Асим Адемов откриха реконструираното читалище „Никола Вапцаров" в село Филипо...
Община Банско ще открие официално реновираното и реконструирано читалище „Никола Вапцаров - 2010" в село Филипово. Събитието ще се проведе днес от 10,...
Днес Община Драгоман трябва да изпълни заповедта на кмета и да опразни принудително сградата на местното читалище. Служителите на културната институци...
Над 1600 самодейци идват на Националния събор край морето Рекорден брой от над 1600 самодейци от 80 читалища събира тази година Националният сбор в Б...