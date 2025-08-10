Денис Ризов проговори! Защо избра България пред САЩ

Тук вече се живее много по-добре, отколкото в Щатите. Това сподели в интервю за бТВ музикантът Денис Ризов

От три месеца той е в България и е много доволен от това, което вижда у нас.

"За три години всичко се е променило. Ето сега, гледам сагата с инвалидната количка, която се случва с една нискотарифна компания, която е отказала да качи на борда си дете с количка, заради това, че не отговаряла на габаритите. И много се радвам, че най-сетне имаме нормален министър - Гроздан Караджов. Човекът си върши работата", сподели Денис Ризов.

Турнето със Звезди

В момента той е на турне с колегата си Звезди Керемедчиев с групата Б.Т.Р. "Много е хубаво, организацията е супер и се радвам, че има голям интерес", каза певецът.

В понеделник заедно с дъщеря си Виктория, която е родена във Флорида, ще празнува рождения си ден в България на концерта в Пловдив.

Изненадата от Вики

"Вики живее много хубав живот, народна певица е, което не знаех отначалото, че я вълнува. По мое време на 18 или 19 години, преди да се махна оттук, нямаше какво да се прави, всичко беше чалга. Сега не виждам много чалга да има или поне аз не ходя на такива места, но някакси са се натъкмили нещата, дори в музикалния ентъртеймънт. И сцената, и навсякъде има концерти, театри, прекрасни неща се случват. Вдъхновяващи. Културата е много важна", сподели Ризов.

Иска да направи нещо голямо

Идеята му в момента е да направи читалище заедно дъщеря си Вики, но засега му се вижда доста скъпо начинание. "Но не сме се отказали", каза още Денис Ризов.

