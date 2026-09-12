Всичко за Денис Ризов

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Денис щял да се жени

Денис щял да се жени

Денис Ризов е на път отново да се бракува. Музикантът бил влюбен до уши в приятелката си Алекс Йорданова и смятал да й предложи сърцето си завинаги. П...

24 ноември | 22:20
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Шеки прави рок фест

Шеки прави рок фест

Шеки от бандата "Sheky and the Bloodrain" прави рок фест за авторска музика. Атрактивният вокал, който беше репортер в някогашното шоу на Денис Ризов...

13 април | 18:10
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