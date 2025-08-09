Денис Ризов разкри за американската мечта

Денис Ризов проговори за живота в България и Америка.
Музикантът, продуцент и предприемач, който вече живее над 30 години между двете страни.
Днес той е отново на българска почва заради съвместното турне с Б.Т.Р., но отвъд Океана живее във Флорида.
„Животът в САЩ стана много по-скъп, а американската мечта почти се изпарява. Цените на храните и жилищата се покачиха драстично, а заплатите не следват темпа,“ сподели Ризов.
И допълни, че „хората са уморени и много от тях търсят възможности извън страната.“
В същото време, според него, в България се забелязват положителни промени, макар и с по-бавни темпове.
„Виждам, че тук има потенциал и хората са по-оптимистично настроени,“ каза той.
В момента Денис участва като специален гост в новото турне на легендарната рок група Б.Т.Р.
„Винаги ми е било удоволствие да се качвам на сцената с Б.Т.Р. и да споделям музиката с феновете. Очаквам с нетърпение последния концерт в София,“ каза Ризов.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com