Находка! Скритото лице на Фердинанд изплува от миналото

117 години след като България скъсва веригите на Османската империя, Велико Търново отново напомня за онези съдбовни дни.

В навечерието на националния празник, когато градът става център на честванията, светлината пада върху една изненадваща находка –

портрет на княз Фердинанд с неговия собствен подпис.

Черно-бялата фотография, без име на автор или ателие, се пази в читалище „Надежда“ – културния храм, в който е положена клетвата на българския владетел и където историята буквално диша в стените, съобщава бТВ.

Откритие от шахтата

Историята на портрета звучи като сюжет от роман. През 2000 година, при ремонт на читалищната сцена, работници намират снимката в една от шахтите. „За съжаление, е попаднал там неизвестно как. Предава се на настоятелството и остава като част от архива“, разказва Боряна Маринова, председател на НЧ „Надежда-1869“.

Фотографията е дарена лично от Фердинанд през 1899 година по време на негово посещение, когато, в знак на благодарност за събитията в сградата, той оставя своя образ и дарява 1000 лева за нуждите на читалището.

Фердинанд и читалището – споделена история

Връзката между владетеля и културната институция е дълбока. Още през 1887 г. именно тук Фердинанд полага клетва като княз на българите, а малко по-късно става почетен председател на читалището. В тази сграда се провеждат три Велики народни събрания, включително Третото, което официално го провъзгласява за княз. През 1907 г. настоятелството подготвя подарък за 20-годишнината от неговото възкачване – художествен адрес и албум, изпълнени от майстора Ото Хорейши.

Фердинанд на няколко пъти дарява средства за закупуване на книги, оставяйки трайна следа в културния живот на Търново.

Символ на независимостта

Само година след тези юбилейни чествания, в църквата „Св. 40 мъченици“ и на хълма Царевец, Фердинанд изчита Манифеста, с който България се обявява за независима държава. „Обявяването на независимостта е мечта на всички българи още през XIX век. Търново е историческа столица и мястото е избрано неслучайно“, подчертава историкът проф. Петко Петков.

Днес откритият портрет е не просто рядка фотография, а живо свидетелство за времето, когато един княз и един град заедно превръщат българската мечта за свобода в реалност.

