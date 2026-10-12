Погледнете звездите тази вечер! Разкриват бъдещето

Звездите тази вечер могат да разкрият каква зима ни очаква – поне така са вярвали предците ни. На 12 октомври народният календар в някои източноевропейски страни обръща поглед към нощното небе, а православната църква припомня историята на трима християни, които предпочели мъченическата смърт пред отричането от вярата си.

В понеделник, 12 октомври, почитаме светите мъченици Пров, Тарах и Андроник. Българският църковен календар отбелязва също паметта на преподобни Козма, епископ Маюмски, и свети Мартин Милостиви.

В някои други православни традиции на тази дата се почита и Йерусалимската икона на Божията майка, на която вярващите отправят молитви за здраве, закрила и благополучие.

Хвърлили трима християни на дивите зверове, но се случило чудо

Историята на Пров, Тарах и Андроник ни връща в началото на IV век, когато римският император Диоклециан предприема жестоки гонения срещу християните.

Тримата били изправени пред съд в град Тарс, в малоазийската област Киликия. От тях поискали да принесат жертви на езическите богове, но те категорично отказали.

Най-възрастният, Тарах, бил бивш римски войник. Когато съдията поискал да научи името му, той отговорил, че най-важното му име е „християнин“.

Според житието нито заплахите, нито продължителните мъчения успели да пречупят волята на тримата.

Разгневени от тяхната непреклонност, властите решили да ги хвърлят на диви зверове пред събралото се множество.

Тогава, разказва църковното предание, се случило нещо изумително.

Животните, които трябвало да разкъсат мъчениците, не ги нападнали. Вместо това легнали кротко до тях.

Управителят заповядал тримата да бъдат убити с копия. Това станало през 304 година.

По-късно християни тайно прибрали телата им и ги погребали с молитви. Паметта им останала жива през вековете като пример за непоколебима вяра и духовна смелост.

Йерусалимската Богородица – иконата с необикновена история

С датата 12 октомври в част от православния свят се свързва и почитта към Йерусалимската икона на Божията майка.

Според църковното предание първоначалният образ е бил изографисан от свети апостол и евангелист Лука, на когото традицията приписва някои от най-древните изображения на Богородица.

През вековете светинята е свързвана с различни християнски центрове – от Йерусалим и Константинопол до земите на средновековна Рус.

Историческата съдба на оригиналната икона остава неясна. Съществуват няколко почитани нейни копия, пред които вярващите отправят молитви.

По традиция Богородица се призовава за закрила на семейството, здраве, изцеление от болести, избавление от бедствия и помощ при трудности.

Жени, които желаят да станат майки, също се обръщат към нея с молитва.

Тези вярвания са част от религиозната почит към иконата и не представляват обаче обещание за чудодейно изцеление.

Звездите тази вечер издават каква ще бъде зимата

Едно от най-любопитните поверия, свързани с 12 октомври, идва от украинския и други източноевропейски народни календари.

Там денят е известен и с прозвището Андрон Звездоброец – име, свързано със старото вярване, че по звездите може да се предсказва времето.

Хората излизали вечер и наблюдавали небето. Вярвали, че яркостта, цветът и трептенето на звездите носят послания за предстоящите студове.

Ако небето било обсипано с ясни, ярки звезди, очаквали студена и мразовита зима.

Бледите звезди били приемани като предвестник на затопляне или размразяване.

Когато звездите силно трептели, това се тълкувало като знак за промяна във времето.

На синкавия им блясък пък се приписвало предупреждение за застудяване и възможен снеговалеж.

Хората търсели в небето знаци не само за зимата, но и за бъдещата реколта.

Разбира се, тези тълкувания са народни поверия, а не научно обоснован начин за прогнозиране на времето.

Какво не бива да се прави на 12 октомври?

С празника са свързани и редица народни забрани.

Според поверията на този ден не е добре да се влиза в кавги, да се отправят обиди или да се разпалват стари конфликти. Вярвало се, че раздорите могат да донесат продължителни неприятности в дома.

Не се одобрявали клюките, злословието, завистта и алчността.

За особено лоша постъпка се смятало и отказването на помощ на човек в беда.

В църковното учение подобни действия се осъждат не само на празник, а всеки ден. Християнството насърчава милосърдието, смирението, прошката и грижата за ближния.

Какво е добре да направим на празника?

Вярващите могат да посетят храм, да запалят свещ за здраве и да се помолят за своите близки.

По традиция към светите мъченици Пров, Тарах и Андроник се отправят молитви за духовна сила, търпение и смелост при изпитания.

Денят е и подходящ повод за помирение с близки хора, за добро дело или за подкрепа към някого, който преминава през труден период.

А когато настъпи вечерта, любителите на старите народни предания могат да отправят поглед към звездното небе.

Независимо дали ще открият в него предсказание за зимата, или просто ще се насладят на красотата му, 12 октомври напомня за две древни човешки потребности – да намираме упование във вярата и да търсим знаци за бъдещето.