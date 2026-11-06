Проф. Рачев обяви края на мокрия кошмар. Идва нещо неочаквано

След 120 часа дъжд България най-после ще види истинско слънце, а ноември е приготвил и доста приятна изненада. Температурите ще тръгнат нагоре и на места могат да достигнат цели 17 градуса, прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в предаването „Тази сутрин“ по бТВ.

Топлото време обаче ще има и своята студена страна - сутрин термометрите ще слизат под нулата, а шофьорите ще трябва да се справят със скреж и опасни заледявания. Най-хубавият ден се очертава да бъде следващият четвъртък, когато топлата вълна ще достигне своя връх.

120 часа дъжд стигат! Слънцето се завръща

„В сравнение с изминалата седмица ни очаква много повече слънце. Времето ще е сухо - ще има тук-там разни капки на малко места и за много кратко време“, обяви проф. Рачев.

По думите му над България се е настанил мощен антициклон с много високо атмосферно налягане, който ще осигури значително по-спокойно и сухо време. През следващата седмица облаците ще отстъпят място на слънцето, а валежите ще бъдат по-скоро изключение.

„Точно над България е антициклон с много високо атмосферно налягане. Сутрешни мъгли и на много места отрицателни минимални температури“, обясни климатологът.

Термометрите полудяват. Възможни са 17 градуса

Истинската изненада ще дойде през следващата седмица, когато максималните температури в четвъртък и петък се очаква да достигнат 14-15 градуса. На традиционно по-топли места в подножията на планините стойностите могат да се окажат още по-високи. „Дори се промъкна идея за 17 градуса“, каза с усмивка проф. Рачев.

Той обясни и причината за необичайното затопляне. „Затоплянето е обусловено от факта, че над Западна Европа от понеделник нахлува хладен атлантически въздух, в резултат на което над Балканите започва да се изнася топъл въздух.“ „Ние попадаме в западната периферия на този антициклон, където винаги е било по-топло“, допълни климатологът.

Във вторник, 10 ноември, на отделни места в Европа максималните температури ще достигнат 19 градуса. Балканите също ще останат в зоната на по-топлото от обичайното за сезона време. „До този момент температурата е над 2 градуса средно над нормата за месеца“, посочи Рачев.

Сутрешен капан! Скреж и черен лед по пътищата

Въпреки приятните дневни температури зимата ще напомня за себе си в ранните часове. На много места минималните стойности ще падат под нулата, а шофьорите ще трябва да отделят време за почистване на замръзналите автомобилни стъкла.

Проф. Рачев предупреди, че са възможни заледявания и образуване на черен лед. Опасността ще бъде най-сериозна в участъците, където пътната настилка изглежда мокра, но всъщност е покрита с тънък слой лед.

Този петък започва с температури между 0 и 6 градуса и с много слънчеви часове през деня. В низините и котловините обаче ще има мъгли, а максималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. В София се очакват около 11 градуса, в Пловдив - 14, а във Варна - 12 градуса.

Уикендът ще е студен сутрин, но без големи изненади

През почивните дни времето ще остане сравнително спокойно, с променлива облачност и без съществена промяна в дневните температури. Сутрин обаче ще става все по-студено, като минималните стойности ще се движат между минус 4 и 1 градус.

След уикенда затоплянето ще продължи, а кулминацията се очаква в четвъртък, 12 ноември. Според проф. Рачев това ще бъде денят с най-много слънце и „върхът на тази топла вълна“. В София максималната температура тогава се очаква да достигне 14 градуса.

Рачев посочи кога отново може да завали

Сухото и слънчево време няма да продължи безкрайно. Около средата на ноември атмосферната обстановка може отново да стане по-динамична, като прогнозните модели вече очертават възможност за валежи.

„Евентуално около 14-15 ноември глобалните модели се консолидират за малко по-смутно време с превалявания“, обясни проф. Рачев.

Климатологът обърна внимание и на огромните количества дъжд, паднали през последните дни. „Иначе до днес изпълнихме месечната норма на валежите - на някои места два пъти, а на някои места три пъти. Язовирите са пълни догоре“, каза той.