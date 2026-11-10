Времето започва да се обръща, носи ни изненада

След студеното начало на седмицата България се готви за истинска температурна изненада. Южният вятър ще донесе топъл въздух, а в четвъртък термометрите на места ще покажат 22 градуса. Ноемврийското затопляне обаче няма да продължи дълго – през уикенда се задава рязко застудяване.

Ноември започна с типично есенно време, ниски температури, облаци и дъжд, но прогнозата на синоптиците обещава сериозен обрат. След хладните сутрини в началото на седмицата страната ще попадне под влиянието на по-топли въздушни маси от юг-югозапад. Резултатът ще бъде необичайно високи за средата на месеца температури, които на места ще достигнат 20-22 градуса.

Така само за няколко дни времето ще направи преход от почти зимни сутрини към усещане за късно лято. Има обаче една важна подробност – топлата вълна ще бъде краткотрайна, а почивните дни ще донесат нова промяна.

Студено утро във вторник, но дъждът си отива

Днешният 10 ноември започва с ниски температури. Минималните стойности ще бъдат между 0° и 5°, а в София – около 1 градус.

Сутринта в югоизточните райони все още ще превалява дъжд, но до обяд валежите ще спрат. През втората половина на деня облачността временно ще се разкъса и ще намалее, което ще позволи на слънцето да се покаже.

Вятърът ще бъде слаб, с променлива посока. Максималните температури ще останат доста различни в отделните части на страната – между 6° и 9° в Северозападна България и до 13°-15° на места в Южна България.

В планините ще преобладава облачно време. Преди обяд в района на Централния Балкан все още ще превалява слаб сняг, но валежите бързо ще спрат. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 8 градуса, а на 2000 метра – около 1 градус.

По Черноморието първата половина на деня също ще бъде облачна. Следобед облаците ще намалеят, а температурите ще достигнат 12°-13°. Морската вода остава сравнително топла за сезона – 13°-15°, при слабо вълнение от 1-2 бала.

В четвъртък идва голямото затопляне – до 22 градуса

Истинската промяна ще се усети в сряда и четвъртък. Причината е преносът на по-топъл въздух от юг-югозапад, който постепенно ще обхване страната. В източните райони вятърът на моменти ще бъде умерен.

В сряда облачността ще остане променлива, като на отделни места са възможни слаби превалявания. В четвъртък обаче температурите ще направят сериозен скок. В различните райони максималните стойности ще бъдат от 12°-13° до 22 градуса.

Най-топло се очаква да бъде в районите, които ще попаднат под влиянието на южния въздушен пренос. Сутрешните температури също ще се повишат и вече няма да напомнят за зимата, която изглеждаше близо в началото на седмицата.

Облачността ще бъде променлива, на места по-значителна. В низините и котловините сутрин ще има условия за мъгли, а на отделни места са възможни слаби ръмежи.

Петък носи още по-високи температури

Топлата вълна ще се задържи и в петък. Според актуалната седмична прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология южният вятър ще се усили, особено в Източна България и в районите близо до северните склонове на планините.

Температурите ще бъдат необичайно високи за средата на ноември. Минималните в цялата страна ще останат над 10 градуса, а максималните ще достигат между 20° и 25°.

Топлото време обаче няма да означава непременно слънчеви дни. Облачността ще бъде по-често значителна, а в петък на места, главно в Южна България, се очакват превалявания.

Зимата напомня за себе си през уикенда

Ноемврийското лято ще се окаже кратко. През почивните дни над страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще започне нахлуване на студен въздух.

В събота облачността отново ще се увеличи, а дъжд ще обхване много райони от запад на изток. В планините по високите части валежите ще бъдат от сняг.

В неделя облаците постепенно ще се разкъсат и времето ще стане предимно слънчево, но температурите вече ще бъдат съвсем различни. Минималните ще паднат до минус 1°-4°, а максималните ще останат между 5° и 10°.

В началото на следващата седмица се очаква ново понижение на сутрешните температури. В повечето райони извън Черноморието те ще бъдат отрицателни.

Така ноември ще покаже и двете си лица в рамките на няколко дни – от почти зимен студ до температури, напомнящи за пролетта. А след краткото завръщане на лятото студеният въздух отново ще напомни, че календарната зима вече не е толкова далеч.