Топ синоптик се произнесе за "Тракия" и обяви ново захлаждане

"Метеорологичните условия по пътищата са много важни при интензивен трафик. Един от най-ефикасните методи за разсейване на мъглата се осъществява със специални факли - димът от факлата разсейва мъглата. Мъглата се разсейва за около половин час. Северна Македония произвежда такива реагенти за САЩ", коментира синоптикът Петър Янков в "България сутрин".

По думите му мъглата започва да се образува в ранните сутрешни часове, още след 1 часа през нощта.

"В района на "Тракия" мъглата беше слаба, но се увеличаваше. Това се следи от специалистите. Хоризонталната видимост се влошава. Има условия за мъгла на вълни - в един участък видимостта е добра, изведнъж попадаш в рязко намаление на видимостта", отбеляза Янков пред Bulgaria ON AIR.

"Препоръчвам в такива участъци да се включват и аварийните габаритни светлини. Жълтият цвят повече прозира през мъглата. Използвайте фаровете против мъгла, които са разположени ниско. Тя се образува 25-30 см над пътната настилка", обясни синоптикът.

Гостът добави, че при интензивен трафик на магистралите "100% ще има някой шофьор, който ще се вреже".

"В рамките на 5 секунди нашият дежурен може да насочи шофьора в телефонен разговор какво да направи. Имали сме обаждания и в 3 часа сутринта при интензивен валеж", даде пример Янков.

"Метеорологията има големи възможности, но те може да се използват със заплащане. Прогнозите по медиите, общите прогнози от НИМХ, те не вършат работа. Разполагаме с възможности на всеки 15 минути да се дава фактическа обстановка. Сериозната метеорология се заплаща", подчерта синоптикът.

Янков съобщи, че ни очаква динамично време през следващите дни.

"Днес излезе югозападен вятър. Ще се увеличи скоростта на вятъра в централните части, в Източна България ще бъде силен. Бързо се увеличи видимостта", посочи той.

Синоптикът прогнозира, че в събота температурите ще са до 10-15 градуса, времето ще захладнее.

В неделя времето ще бъде по-подходящо за високопланински туризъм, въпреки че ще бъде по-студено

В понеделник отново ни очакват мъгли и валежи в късните следобедни часове, завърши Янков.