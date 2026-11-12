Трима президенти изпратиха Вежди /Снимки/

България днес казва последно сбогом на Вежди Рашидов. Поклонението е в Народния театър „Иван Вазов”, където близки, приятели, колеги, общественици и политици се събират, за да отдадат последна почит.

На церемонията присъстваха както действащият държавен глава Илияна Йотова, така и президентите Георги Първанов и Росен Плевнелиев.

На церемонията бяха забелязани още актьорите Андрей Слабаков и Ернестина Шинова, журналистката Валерия Велева, председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, вицепремиерът Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и други.

Пред сградата на Народния театър беше строен почетен военен строй, включващ и представители на Националната гвардейска част.

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Снимки БНТ

Известният скулптор и политик почина след кратко боледуване. Рашидов бе начело на Министерството на културата в две правителства. През годините той беше част от политическите редици на ГЕРБ, като е бил избиран за депутат многократно. През 2022-а оглавява Народното събрание като негов председател. Вежди е носител на орден "Стара планина" 1-ва степен и е член-кореспондент на БАН. След оттеглянето си от политиката през 2023 г. Рашидов се завръща към активна творческа дейност, като продължава да създава скулптури, рисунки и акварели и да организира изложби в България и чужбина.