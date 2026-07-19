Всичко по темата Вежди Рашидов

Вежди Рашидов се произнесе за ГЕРБ: Там вече няма гербери
Новата власт има няколко положителни стъпки, които аз лично споделям, изтъкна художникът
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Новата власт има няколко положителни стъпки, които аз лично споделям, изтъкна художникът
Ахилесовата пета на кабинета са дерибеите на Доган
Проф. Янев остана възхитен от изложбата „Пътят“ на Георги Трифонов
Той определи ситуацията в България в момента като тежка агония и тежка анархия
Дългогодишно близко приятелство свързва двамата
Много успешно се развива във времето, каза известният скулптор
Акварелът винаги е бил голямата страст на именития скулптор
Марио Хосен заяви, че много отдавна е искал да се запознае с Вежди Рашидов
Подредени са 12 скулптури на Вежди Рашидов и 12 картини на Захари Каменов
Малко са творците, които имат честта да бъдат поканени в такова авторитетно пространство
Времето превърна Ботев в икона, пред която всеки българин трябва да коленичи
Умен човек пари прави, а той поне си ги декларира, посочи Рашидов за Пеевски
Двамата творци са свързани с дългогодишно приятелство и са правили десетки общи изложби по света
Тази година домакин е Барселона
Дарителският жест на Рашидов бе посрещнат с благодарност от колегите му