Няма ли край? Поредна драма на "Тракия"

Сигнал за самокатастрофирал автомобил на автомагистрала „Тракия“ е получен в 8:40 ч. днес, съобщиха от ОДМВР – Стара Загора.

Инцидентът е станал при 223-ия километър в посока Бургас. По първоначална информация 47-годишният водач изгубил контрол над автомобила и катастрофирал.

Мъжът е транспортиран до здравно заведение в Стара Загора, където е прегледан и освободен без опасност за живота. Пробата му за употреба на алкохол е отрицателна.

На място са изпратени два полицейски екипа – от Районното управление в Раднево и сектор „Пътна полиция“. На водача е съставен акт за установено административно нарушение.

Няма затруднения в движението в участъка.