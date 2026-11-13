Честит рожден ден на Мария Петрова

Рожден ден днес празнува една от най-успешните и бележити български състезателки по художествена гимнастика в историята Мария Петрова. Родена на 13 ноември 1975 г. в Пловдив, започва да тренира в родния си град в клуб „Тракия“, а впоследствие развива талант си под ръководството на Нешка Робева в клуб „Левски“.

Мария Петрова е трикратна абсолютна световна шампионка в многобоя – титли, които печели в три поредни години (1993, 1994 и 1995 г.). В актива си има и три европейски титли в многобоя (1992, 1993 и 1994 г.), както и множество златни медали от световни и европейски първенства на отделните уреди. Участва на две олимпийски игри – в Барселона (1992) и Атланта (1996), където и в двата случая завършва на пето място в многобоя.

След приключване на своята активна спортна кариера тя остава отдадена на любимия си спорт. Заема редица отговорни длъжности в български и международни спортни структури. Била е вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика, както и президент на Техническия комитет към Европейската федерация по гимнастика. През 2021 г. е избрана за втори вицепрезидент на Техническия комитет по художествена гимнастика към Международната федерация (FIG).

Мария Петрова изживява дългогодишна любов с футболната легенда Борислав Михайлов. Двамата сключват брак през 1998 г., а година по-късно се ражда дъщеря им Елинор. Те остават едно от най-разпознаваемите и сплотени спортни семейства в България близо три десетилетия. Съвместният им път приключва трагично на 31 март 2026 г., когато Михайлов умира на 63-годишна възраст след месеци борба с последиците от тежък инсулт. В прощалните си думи след загубата Мария го описва като „своя мир“ и „цяла вселена“.

Днес рожден ден имат още:

Проф. Владислав Паскалев, художник

Юрий Ангелов, актьор