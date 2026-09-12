Интерактивна карта ще разхожда инвеститорите из България
Проектът на БАИ и Министерството на иновациите обещава прозрачност, достъпност и скорост в икономическите решения
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Проектът на БАИ и Министерството на иновациите обещава прозрачност, достъпност и скорост в икономическите решения
Представянето ще се проведе от 16 часа в сградата на МИР
Това са болници, аптеки, хранителни магазини, институционални сгради, КПП
София. Разработена е интерактивна карта, която предоставя възможност да се види концентрацията на престъпленията в страната. Това каза на пресконферен...