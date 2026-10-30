Ремонт за 102 милиона евро променя пътуването с влак от София

Сериозни промени очакват пътуващите с влак от и до София още от понеделник, 2 ноември. Заради мащабната модернизация на железопътния възел ще бъде спряно движението по 11 коловоза на Централна гара за близо четири месеца и половина. Гарата няма да бъде затворена изцяло, но част от влаковете ще използват съседни гари, което ще наложи прекачване на пътниците.

Проектът включва обновяване на железопътната инфраструктура и внедряване на съвременни системи за управление на движението, съобщава БНР.

Как ще се пътува от 2 ноември

От понеделник до 18 март 2027 г. движението по коловозите от първи до единадесети включително на Централна гара София ще бъде преустановено. Причината е поредният етап от реконструкцията, който предвижда изграждане на нова контактна мрежа и модернизация на железопътната инфраструктура.

Част от влаковете ще продължат да пристигат и заминават от Централна гара, като използват останалите действащи коловози. За други направления ще бъде организирано прекачване и придвижване до съседни гари.

Едно от притесненията на пътниците е състоянието на гара София Север, към която ще бъдат пренасочвани част от пътуващите. От Националната компания „Железопътна инфраструктура“ уверяват, че са направени необходимите проучвания дали съседните гари могат да поемат допълнителния пътникопоток.

Това обясни заместник генералният директор по експлоатацията в НКЖИ Георги Вардев. Промяната ще засегне както редовните пътници, които ежедневно използват железопътния транспорт, така и хората, пътуващи на по-дълги разстояния.

Какво ще бъде обновено за 102 милиона евро

Модернизацията е част от големия проект за развитие на железопътен възел София. Предвиждат се изграждане на нова контактна мрежа, обновяване на сигнализацията и телекомуникациите и внедряване на модерни системи за управление на движението.

Ще бъде удължен и пешеходният подлез към северната страна на Централна гара, което ще осигури допълнителна връзка за пътниците.

Първоначалната стойност на договора за модернизацията на железопътния участък София-Волуяк, който включва и гара Обеля, е около 102 милиона евро. Финансирането е осигурено чрез Механизма за свързване на Европа и средства от държавния бюджет.

Реконструкцията се извършва поетапно, като ограниченията за пътниците ще бъдат променяни в зависимост от напредъка на строителните дейности.

Кога ще приключи големият ремонт

Въпреки че ограниченията по единадесетте коловоза са предвидени до 18 март догодина, цялостната модернизация на железопътния възел ще продължи значително по-дълго.

По думите на Георги Вардев работата по контактната мрежа трябва да приключи през април 2028 г., а строително-монтажните дейности се очаква да завършат през май същата година.

От НКЖИ уточняват, че част от ограниченията ще отпаднат преди окончателното приключване на проекта. Пътниците трябва да следят актуалните разписания и промените в началните и крайните гари на своите влакове, както и да предвиждат допълнително време за пътуване през периода на ремонта.