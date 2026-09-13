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3 компании откриха жп линия, обикаляща няколко европейски града
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3 компании откриха жп линия, обикаляща няколко европейски града
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ определи Консорциум „Комса - Тракция“ за изпълнител по обществена поръчка за развитие на жп възел Соф...
София. 650 километра ще са завършените високоскоростни железопътни трасета до 2020 г. Това обяви зам.-министърът на транспорта Петър Киров. Влаковете...