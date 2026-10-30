НОИ с важна новина за пенсионерите! Променя се датата на плащане

Националният осигурителен институт обяви графика за изплащане на пенсиите и обезщетенията през ноември. Този месец пенсионерите ще получат парите си по-рано от обичайната дата, като преводите по банковите сметки ще бъдат направени на 6 ноември, петък. На същата дата започва и изплащането чрез пощенските станции, което ще продължи до 20 ноември. Ясни са и датите за майчинските и обезщетенията за безработица.

Пенсиите започват на 6 ноември

Изплащането на ноемврийските пенсии чрез „Български пощи“ ще се извършва от 6 до 20 ноември включително. Във всяка пощенска станция ще бъде обявен графикът, по който пенсионерите могат да получат парите си.

Хората, които получават пенсиите си по банков път, ще имат преводи по сметките на 6 ноември.

Причината за по-ранното начало са промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, влезли в сила в края на юли. Според новите правила, когато 7-о или 20-о число на месеца се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва или приключва в предходния работен ден.

Тъй като 7 ноември е събота, плащанията този месец започват още в петък.

Майчинските на 3 ноември, обезщетенията за безработица на 16-и

Още във вторник, 3 ноември, НОИ ще изплати обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до двегодишна възраст и за осиновяване на дете до петгодишна възраст. Сумите са за предходния месец октомври и ще бъдат преведени на всички правоимащи лица.

Обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 16 ноември, понеделник.

От НОИ уточняват, че информацията за всички плащания към пенсионерите и осигурените лица се актуализира всеки месец. Пълният график е достъпен в рубриката „Календар на плащанията“ на официалната интернет страница на института.