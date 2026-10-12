Голяма промяна за пенсиите! Ваучерите за храна влизат в сметката

Ваучерите за храна могат да започнат да влияят върху размера на бъдещите пенсии, болничните и майчинството, ако бъде прието ново предложение на КТ „Подкрепа“. Синдикатът настоява при евентуално облагане на ваучерите средствата да постъпват като осигурителни вноски, вместо като данък, така че да увеличават осигурителния доход на работещите. Идеята беше обявена от президента на конфедерацията Димитър Манолов в интервю за БНР. Предложението е част от пакета искания на синдиката към правителството за бюджета за 2027 година.

Как ваучерите могат да повлияят на пенсиите

„От „Подкрепа“ ще предложим облагането на ваучерите за храна да не е данък, а осигурителна вноска“, обясни Манолов.

Той посочи и конкретния ефект, който синдикатът очаква от подобна промяна. „Тази осигурителна вноска ще влезе в осигурителния доход на хората и ще бъде база, върху която ще се изчисляват болнични, майчинство, пенсии и всякакви такива неща. Тоест ще допълни осигурителния им доход“, подчерта синдикалният лидер.

Предложението е съществено, защото размерът на бъдещата пенсия зависи не само от натрупания осигурителен стаж, но и от доходите, върху които са правени осигурителни вноски през годините.

По действащите правила ваучерите за храна на електронен носител до 102,26 евро месечно са освободени от данъци и осигуровки при изпълнение на законовите условия. Това означава, че получаването им не увеличава осигурителния доход, върху който се изчисляват бъдещите пенсионни права.

Ако предложението на „Подкрепа“ бъде прието, тази ситуация може да се промени. Все още обаче не е ясно върху каква част от стойността на ваучерите ще се дължат вноски, кой ще ги поема и какъв ще бъде конкретният ефект върху бъдещите пенсии. Промяната не означава автоматично увеличение на вече отпуснатите пенсии.

Спор за 20 евро от минималната заплата

Манолов разкри и сериозни разминавания между синдикатите, бизнеса и държавата при определянето на минималната работна заплата за 2027 година.

Според изчисленията на „Подкрепа“ разликата между новата и предишната формула за определяне на възнаграждението е 20 евро. „Направихме пресмятане по новата формула и го сравнихме с това как биха изглеждали нещата по предишната. Това е разликата - 20 евро“, заяви синдикалистът.

От конфедерацията са предложили на правителството догодина минималната заплата да бъде определена в размера, който би се получил по старата формула. „Тяхната идея беше минималната работна заплата да расте колкото се може по-бавно и по-малко“, коментира Манолов позицията на другите участници в преговорите.

Той призна, че разбира притесненията на кабинета, тъй като редица държавни плащания са обвързани с минималната заплата. Като пример посочи увеличаващия се брой лични асистенти, който според информацията му е нараснал с още 12 000 души през миналата година.

Синдикатите предупреждават за нови протести

Напрежението около възнагражденията вече се пренася и в отделни сектори. Синдикат „Образование“ подготвя стачни действия, а Манолов очаква протестната готовност да обхване и други структури. „Следващото място, където ще възникне напрежение, е администрацията. И там няма да става дума само за възнагражденията, а и за всички други неща“, предупреди той.

По думите му проблеми вече се очертават в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, а скоро може да възникне напрежение и в Агенция „Пътна инфраструктура“. Причината не са единствено заплатите, а и неяснотите около подготвяни преструктурирания.

От „Подкрепа“ настояват за изцяло нова система за определяне на възнагражденията в администрацията, но не очакват тя да бъде въведена още със следващия бюджет.

Манолов разкритикува и помощта от 50 евро

Синдикалният лидер отправи критики и към решението на кабинета на Румен Радев да раздава помощи от по 50 евро.

Според него управляващите се опитват да спечелят обществено одобрение чрез мярка, чиято цел не е достатъчно ясна. „Чухме и друго обяснение - че целта и предназначението са съвсем различни: хората да си покрият някакви първи нужди. Какви нужди ще покрият 50 евро, не съм сигурен, че знам“, коментира Манолов.

Той определи решението като странно и изрази мнение, че ограничените средства са можели да бъдат използвани по друг начин.

Предстои важна среща с финансовия министър

Следващата седмица КТ „Подкрепа“ очаква среща с министъра на финансите, на която ще представи предложенията си за бюджета. Манолов уточни, че синдикалните искания са изложени в документ от около 20 страници. Той прогнозира също, че бюджетният дефицит ще се окаже значително по-нисък от предварително обявяваните опасения.

Сред въпросите, които синдикатът поставя пред кабинета, остава и бъдещата система за социална защита. Манолов приветства намерението за изготвяне на нов кодекс в тази област.

Предложението за ваучерите за храна обаче е сред идеите с най-пряко отражение върху работещите, защото поставя въпроса дали една широко използвана социална придобивка може да носи не само средства за текущо потребление, но и допълнителни осигурителни права за бъдещето.