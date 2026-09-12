Синдикатите заплашват с протести заради бюджета
КТ „Подкрепа“ е в готовност за натиск, ако разговорите за заплати, осигуровки и права продължат през медиите
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КТ „Подкрепа“ е в готовност за натиск, ако разговорите за заплати, осигуровки и права продължат през медиите
Димитър Манолов обвини европейските субсидии и търговските вериги за натиска върху родните производители
Данъчната система трябва да бъде преосмислена, каза Димитър Манолов
Димитър Манолов алармира за неумение, фанатизъм и риск от нови финансови грешки
Синдикатът навършва 37 години с нерешени битки за заплати, пенсии и бюджет
Демокрацията значи ред и уважение към правата на другите. Ние извратихме това, каза още той
Ако не слушат протестите, ще чуят стачките и ще боли, категорични са профсъюзите
Синдикат предупреждава за вълна от протести заради „порочен“ механизъм и замразени права
След всяка криза броят на милионерите расте, а хората обедняват
Все някой ще пие една студена вода, каза още той
Трябва да се даде стимул на хората, продължили да работят
Сега минималната пенсия е 580 лв., докато през 2015 г. е била 157
Той коментира и закона, който ще регламентира скъсяване на веригата от производителя до магазина
Нужен индивидуален подход, заяви президентът на КТ „Подкрепа“
Необлогаема да е минималната, 10 процента ръст в обществения сектор
По думите му са били проведени поредица от срещи с практически всички политически сили, за да се постигне консенсусно решение
Димитър Манолов разкри истината
Според резидентът на КТ "Подкрепа" трябва да бъдат частично възвърнати нивата на осигурителните вноски
Където има голям инвеститор, има ред, каза президентът на "Подкрепа"
Президентът на КТ Подкрепа разбуни духовете