Синдикат предупреждава за социална пропаст и фалшив бюджет

Докато едни натрупват нови богатства, други се борят за елементарна сигурност и достойна заплата. България отново е на кръстопът между растящата прослойка на заможните и стагнацията на реалните доходи. Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов предупреди, че първият евробюджет на страната ще бъде приет в условията на политическа нестабилност и социално неравенство. „След всяка криза в България расте броят на милионерите. Това е парадокс – хората обедняват, а богатите стават повече“, каза той в ефира на БНТ.

Политическа нестабилност и фалшиви приоритети

„Ще приемаме първия евробюджет в условията на някаква криза — това не е добър сигнал. А после ще се оправдаваме: „Щяхме да направим, ама беше преди избори“. Така не се управлява държава“, заяви Манолов. По думите му политическата нестабилност около бюджета не е случайна и показва „дълбоки проблеми в системата, които се замазват с предизборна реторика и хвърляне на попски кадилници, както в „Макбет““.

Той предупреди, че закъснялата бюджетна процедура ще има тежки последици, защото Министерството на финансите отдавна е трябвало да съгласува финансовата рамка с останалите ведомства. „Това, че се бавим толкова, означава само две неща – или сме преди избори, или сме непосредствено след тях. И в двата случая никой не мисли за бюджета, а за политическо оцеляване“, допълни синдикалният лидер.

Администрация с абсурдни разлики в заплащането

Манолов насочи критиките си и към държавната администрация, където, по думите му, „някои чиновници взимат повече от министри, благодарение на извратената логика на сегашните наредби“. Той настоя за реформа в системата на възнагражденията и възстановяване на доплащането за прослужено време и стаж, което синдикатът отдавна подкрепя.

„Механизмът на заплащане трябва да се промени из основи. Иначе администрацията ще продължи да бъде демотивирана и неефективна“, предупреди той.

Манолов остро разкритикува и политическите атаки срещу социалния министър и БСП, наричайки ги „мишена на моментното говорене“. „Партийните нападки пречат на реалния дебат за това върху кого ще падне тежестта на всички неблагополучия. За съжаление, няма да паднат върху дебелите котараци, които пак ще останат домашни любимци. Ако ще има главоболия, нека ги разпределим равномерно в обществото“, каза още президентът на КТ „Подкрепа“.

Осигуровки, пенсии и сбъркани приоритети

Синдикалният лидер засегна и темата за осигурителните плащания, като обвини държавата в умишлено задържане на промяната. „Когато осигуровките влязат в заплатата, расте и размерът на пенсиите и обезщетенията. Затова не го правят“, заяви Манолов.

Той припомни, че синдикатите нямат проблем с осигуровките, но държавата не желае да ги интегрира в доходите именно поради финансови съображения.

По темата за работещите пенсионери Манолов посочи, че едновременното получаване на заплата и пенсия противоречи на дефиницията на Международната организация на труда: „Пенсията е доход, който замества дохода от труд. Тя не е съпътстващ доход. Знам, че това няма да се хареса на мнозина, но принципите са такива.“

Минимална заплата, неравенства и скрити дефицити

По отношение на автоматичните механизми за повишаване на заплати и минимална работна заплата Манолов бе категоричен, че те могат да се ревизират само ако се предложи по-добър модел. „Връзката между минималната и средната заплата е като в сцената от Мюнхаузен, когато той се вади за косата от блатото — нелогична, но показателна. Жалко, че с работодателите не стигнахме до край в предложението си за нов подход“, каза той.

В заключение синдикалният лидер предупреди, че в бюджета има скрити дефицити, които не се виждат в началото, но „по-късно ще избият под формата на орязани капиталови разходи“. „Такива дупки винаги има – просто ги замазват, за да не личат. После плащаме всички“, заяви Манолов.

С думите си той отправи и апел към политиците: „Моят апел към политиците е да си обират езика. Това говорене „всички освен нас са мафия“ не помага никому. България има нужда от разум, не от истерия.“

