Нов протест! КНСБ свиква държавните служители пред парламента

Заплашително напрежение назрява в държавната администрация и нов протест е на път да блокира центъра на София. КНСБ организира национална акция в понеделник от 12:00 часа пред парламента и отправя покана към всички недоволни служители в бюджетния сектор да се присъединят. Синдикатите предупреждават – ако увеличенията на възнагражденията останат символични, протестните действия ще ескалират.

Недокомпенсирани заплати и опасност за ключови държавни системи

Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви пред телевизия НоваНюз, че план-сметката за 2026 г. поставя под риск нормалното функциониране на редица администрации. По думите му именно най-натоварените структури получават най-малкото. Като пример той посочи Националната агенция за приходите, която носи отговорност за събирането на милиарди левове в бюджета, но и тази, и следващата година служителите ѝ получават само по 5 процента увеличение на заплатите.

„Очевидно това не е справедливо, когато в други сектори доходите растат с двуцифрени проценти“, заяви Димитров. Той подчерта, че независимо от политическите послания за „раздут бюджет“, именно хората на терен остават най-пренебрегнати.

Искахме хоризонтално 10% увеличение, но гласът ни не бе чут

Димитров припомни, че още миналата година КНСБ е настоявала за хоризонтална политика за увеличение на разходите за персонал с около 10 процента, при която да има справедлива вътрешна диференциация. Според него депутатите вместо да решат проблема, предпочитат да си „прехвърлят топката“, а резултатът е, че „никой не пое отговорност, но всички заедно допуснаха сегашната ситуация“.

Кои готвят протести и кой може да се присъедини

Синдикатите вече са получили сигнали за готовност за протестни действия от Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. Димитров уточни, че вероятно към тях ще се включат и други администрации. Според него става дума за масово, нарастващо недоволство сред хората, които всеки ден осигуряват функционирането на държавата, но се чувстват „наказвани“ с ниски заплати.

