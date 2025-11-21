Синдикален протест иска 20% ръст на заплатите на държавни служители

Днес продължава националният сериен протест на Синдиката на административните служители в КТ „Подкрепа“. Недоволството обхваща служители на Националния осигурителен институт, които отново ще излязат пред централната сграда на института в София, както и пред териториалните му поделения из страната.

В акцията се включват и служителите на НОИ-Враца.

„Основното ни искане е за 20% увеличение на възнагражденията“, заяви пред БНР Валя Тодорова, лидер на структурата на КТ „Подкрепа“ във Враца. По думите ѝ обсъжданите до момента 5% са „много относителни и крайно недостатъчни“.

Тя подчерта, че протестът няма политически характер и не е насочен срещу конкретно ръководство на НОИ. „Това е протест за достойно оценяване и възнаграждения, които заслужаваме“, посочи Тодорова.

„Разпространяват се неверни твърдения, че сме хрантутници, които нищо не правят и получават огромни бонуси. Това не е вярно“, добави синдикалният лидер.

