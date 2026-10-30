Автоексперт разкри кои гуми са по-добрият избор за зимата

Новите гуми от по-нисък ценови клас могат да бъдат по-добър избор за зимата от износените гуми на скъпи производители. Това посъветва автомобилният експерт Румен Дунев пред БНТ. Той обърна специално внимание на сцеплението при ниски температури, разликите между зимните и всесезонните гуми и няколко важни проверки, които всеки шофьор трябва да направи преди настъпването на студеното време. Според експерта правилният избор на гуми има пряко значение за спирачния път.

Защо новата гума е по-добрият избор

„По-добре е нова по-евтина гума, отколкото износени от по-висок клас“, категоричен е Румен Дунев.

Той предупреди, че дори летните гуми да имат достатъчно дълбок грайфер, това не означава, че осигуряват необходимото сцепление при зимни условия. Причината е в характеристиките на каучуковата смес, която при ниски температури се държи различно.

В България законът изисква от 15 ноември до 1 март автомобилите да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с дълбочина на протектора най-малко 4 милиметра. Самото покриване на законовото изискване обаче не гарантира еднаква ефективност на различните видове гуми.

Всесезонните гуми спестяват пари, но имат особености

Всесезонните гуми са удобна алтернатива за шофьорите, които искат да избегнат сезонната смяна и разходите за съхранение на втори комплект. Дунев обаче предупреждава, че при зимни условия те не осигуряват същото сцепление като специализираните зимни гуми.

Според него при определени условия спирачният път с всесезонни гуми може да бъде с 15-20 метра по-дълъг. Експертът подчертава, че дори разлика от един-два метра може да има решаващо значение върху заснежена или заледена настилка.

Какво още трябва да проверим преди зимата

Освен гумите Дунев препоръчва да бъде проверен антифризът. В зависимост от неговия вид и предписанията на производителя той обикновено се подменя през две или четири години.

Особено внимание трябва да се отдели на светлините на автомобила. Изправната осветителна уредба подобрява видимостта както за водача, така и за останалите участници в движението. Преди дълъг път е добре да се проверят всички фарове, стопове и мигачи.

Полезен съвет за заснежените пътища

При снеговалеж автомобилът трябва да бъде старателно почистен, включително стъклата, огледалата, фаровете и натрупаният върху покрива сняг.

За пътуване по труднопроходими пътища Дунев препоръчва и използването на текстилни вериги. Те могат да подобрят проходимостта върху сняг, особено при спускане, като трябва да се използват според указанията на производителя и условията на пътя.