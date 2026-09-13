Шофьорите изпищяха. Една услуга рязко скочи
Изненада със смяната на гуми
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Изненада със смяната на гуми
1000 лева е санкцията, ако ги хвърлим на неразрешено място
Избирайте гумите и според индекса, не пестете пари за течност за чистачките Утре се чака първият сняг за годината. С настъпването на зимата идват и т...
Шофьорите да излизат само със зимни гуми