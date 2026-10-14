Общество

Кабинетът взе дългосрочно решение за пенсиите

„Български пощи“ ЕАД ще продължи да изплаща пенсии чрез пощенските станции в цялата страна

Кабинетът взе дългосрочно решение за пенсиите
14 окт 26 | 20:10
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Григор Атанасов

Министерският съвет възложи на „Български пощи“ ЕАД да продължи да изплаща пенсии чрез пощенските станции в цялата страна до 30 юни 2031 г. Редът и условията за изплащане на пенсиите остават непроменени, съобщиха от правителствената пресслужба.

Пенсионерите ще могат да получават пенсиите и добавките към тях и в пощенска станция, различна от тази, която ги обслужва. Предвидена е и възможност за изплащане на пенсиите в дома на получателя по постоянен или настоящ адрес, когато той получава пенсия за трайно намалена работоспособност или е навършил 68-годишна възраст.

„Български пощи“ ЕАД изплаща пенсии и пенсионни записи и на лица, лишени от свобода, както и на хора, настанени в различни социални заведения. Дружеството извършва и извънредни плащания на правоимащите.

С решението се определя и механизмът за компенсиране на финансовата тежест за дружеството, произтичаща от предоставянето на обществената услуга. Максимално допустимият праг на годишната държавна помощ за тази дейност се увеличава на 20 млн. евро.

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Автор Григор Атанасов

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