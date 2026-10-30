Снимаха лицата на крадци във Варна, 700 000 души ги видяха, но арести няма

Двама мъже са заснети от охранителна камера при влизане в апартамент във Варна, лицата им се виждат ясно, а видеозаписът вече е гледан от близо 700 000 души. Въпреки това полицията все още не е задържала никого, а издирването продължава. Потърпевшият Иво Димовски е предоставил кадрите на МВР и се надява случаят да бъде разкрит. Има и още една куриозна подробност - от жилището изчезнали парфюм, крем, часовник и слънчеви очила, но лаптопът, портфейлът и кредитните карти останали недокоснати, разказва бТВ.

700 000 души видяха лицата им, МВР още ги издирва

Иво Димовски, който от близо 20 години живее извън България, наел апартамент във Варна на 22 октомври. Настанил се и излязъл на вечеря, без да подозира, че малко след него в жилището ще влязат непознати.

Когато разбрал какво се е случило, собственикът на апартамента му предоставил записите от охранителната камера. Иво предал кадрите на полицията, а впоследствие ги публикувал и в социалните мрежи.

„Имаме запис с лицата на тези, които влязоха в апартамента. Ето го единият, ето го и другият. Следващият път могат да влязат, докато вашите деца са вътре. Дано МВР си свърши работата“, казва той във видеото.

Записът бързо набрал популярност и достигнал приблизително 700 000 гледания. Самият потърпевш вече се притеснява и от възможните реакции срещу заснетите мъже.

„Парадоксалното е, че ние трябва да ги опазим, защото вече 700 000 души са гледали това видео и не се знае какви ще са последствията за тях двамата. Аз не бързам да обвинявам никого, защото и полицията трябва да направи своето разследване“, споделя Иво.

От МВР съобщиха, че по случая е образувана преписка. Лицата от записа не са известни на полицията, а издирването им продължава.

Един забравен пепелник издал посещението

Още при завръщането си от вечеря Иво забелязал нещо необичайно в наетото жилище. „Когато се прибрах вечерта, забелязах, че има пепелник, а аз не пуша. Никога не съм пушил и няма как да има пепелник там. Казах си: „Тук може някой да е влязъл или собственикът нещо да е забравил“.“

На сутринта обаче странностите продължили. „Легнах да спя, сутринта ставам, оправям се да излизам и ми няма парфюма, няма ми часовника и когато видях, че ми няма и крема, си казах: „Някой 100% е влизал“. След това видях кутийката на слънчевите очила, беше отворена на масата. Малки неща са, но в същото време явно така им работи схемата“, разказва Иво Димовски.

Той се обадил на собственика, който веднага проверил камерите. „След 15 минути ми се обажда и ми казва: „Има хора, които влизат в апартамента и се вижда ясно“. Камерите са инфрачервени, когато стане тъмно в коридора, те пак снимат доста добре.“

„Не мога да си отговоря на въпроса как на тези обирджии и крадци просто не им пука или изобщо не знаят, че може да има камери. Аз съм излязъл към 18:20 ч. вечерта, те по камери са влезли в 18:40 ч. в апартамента“, допълва той.

Крадците подминали парите и лаптопа

Иво оценява липсващите си вещи на около 400 евро, но е озадачен от начина, по който са подбрани. „Най-скъпото нещо са очила и часовник, които са взели от моята чанта. Не са докоснали компютъра, защото най-вероятно локацията щеше да ги издаде къде са, но малки неща - парфюми и козметика. По-притеснителното беше, че изобщо са влизали в апартамента и това се случва явно организирано, защото не съм единственият, сигурен съм“, посочва той.

„Не са пипали компютъра, не са пипали документи, портфейлът е бил там, не са пипали кредитни карти, защото много лесно може да се направи разследване и да се разбере кой е използвал тези кредитни карти. В същото време са пипали малки неща. Това им е схемата явно“, казва още Иво.

Влезли с код, който никой не сменял

Апартаментът се отключвал с цифров код, който според Иво вероятно е бил известен на извършителите. Той предполага, че кодът е останал непроменен след пребиваването на предишни гости.

„Минусът тук е, че не е сменян кодът след всеки гост и по този начин те се възползват. Това според мен е абсолютна схема, защото много наемодатели не искат да си сменят кода, и в София, и във Варна се случват доста такива грабежи според мен.“

Мъжът обаче подчертава, че собственикът е реагирал незабавно. „Собственикът беше много кооперативен, веднага изпрати записите и каза: „Това са хората, това е станало, много съжалявам“, и смени веднага ПИН-а“, разказва той.

А ако вътре имаше жена и деца?

Потърпевшият настоява случаят да бъде разследван независимо от сравнително малката стойност на откраднатото.

„Всичко е предоставено и се надявам те да си свършат работата, защото тези лица най-вероятно не го правят за първи път. Мен не могат да ме изплашат такива неща, казах си: „Голяма работа“, но по-големият проблем е какво щеше да бъде, ако това беше жена и беше вътре, ако имаше деца и майка, които спят и не чуват, че някой звъни.“

„Самите обирджии натискат звънеца и слушат много добре дали някой идва към вратата. И в една друга ситуация, ако не на човек, който е 2 метра мъж, му се случи нещо такова, колко плашещо може да бъде и колко неудобно и неприятно може да е. Тази справедливост аз търся“, казва Иво.

„Убеден съм, че МВР, ако иска, може да ги намери. Дори не става въпрос за колко пари са взети или вещите, въпросът е да спрем това да се случва, защото на всеки може да се случи и е отвратително чувството.“

„В Швейцария ние не си заключваме имотите, няма кой да дойде, но дори това да се случи, полицията ще подходи изключително сериозно, защото за тях битовата престъпност е абсурд и не го позволяват. Тук не си заключваме добре вратите, а явно трябва“, допълва потърпевшият.