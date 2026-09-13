След гонка в София! Закопчаха опасни обирджии
Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов с подробности
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Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов с подробности
Обирът стана на 25 януари на паркинга на хипермаркет в София
Престъпната група е била заловена при опит да изнесе каса от офис
Апашите са с множество криминални регистрации в полицията и осъждани за кражби
Младежите са действали във Враца
Гардове разстреляха обирджия в Средец Фермери пребиха конекрадец и го гръмнаха в корема Черен ден за крадците се оказа понеделник. Два сериозни опит...
Двама маскирани са ограбили заложна къща в столичния квартал "Красна поляна". Обектът се намира в блок 43 на улица "Добротич". Сигнал за случилото...
Клиентите няма да понесат финансова загуба. Това увериха от "УниКредит Булбанк" в специално съобщение по повод обира в столичния квартал "Люлин" тази...
Двама маскирани и въоръжени са нахлули в банков офис на "УниКредит Булбанк" в столичния жк "Люлин", съобщиха от СДВР. Обирът е станал около 18,30 ч....
Двама от тримата обирджии на кметската къща в село Младово са задържани с прокурорско постановление за 72 часа. "Искането за постоянна мярка за неотк...
Опит за въоръжен грабеж в банков клон в Добрич е извършен около обяд, предаде БНР. Мъжът е бил маскиран, съобщи директорът на Областната дирекция на М...
Тримата обирджии от Свети Влас бяха пуснати под гаранция от по 1000 лв. на човек. Те бяха хванати при спецакция пред хотел "Калина Гардън" с пълно обо...
Софийски районен съд наложи мярка "задържане под стража" на семейство Боряна и Рангел Рангелови за извършения брутален обир в столичен магазин, напада...
Бургас. Брутални обирджии нападнаха и пребиха двама полицаи в Слънчев бряг. Нападателите са били петима и са причакали криминалистите в една от тъмнит...
Бургас. Четиримата младежи, които задигнаха над 80 000 лева от инкасо охранители в Ямбол, остават за постоянно в ареста. Определението на апелативен с...
Видин. Трима души са ограбили бензиностанция край Видин, съобщиха от областната дирекция на МВР. Инцидентът станал в 1,40 часа в нощта срещу понеделни...
София. Лека автомобил "Ауди" е бил подпален в столичния квартал "Хаджи Димитър" снощи. Полицията работи по версия, че колата може да е на крадците, ко...
Кърджали. „Работим по горещи следи, най-вероятно има и трети участник, който е прикривал извършителите. Задържани няма на този етап, проверяват се лиц...
Кърджали. Въоръжен обир е извършен в „Уникредит Булбанк" в Кърджали тази сутрин. Клонът се намира в центъра на града. Минути след сигнала на бул. Бъл...
Мълчи за парите, взимат му мотопеда