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Двама обраха банка в "Люлин"

Двама обраха банка в "Люлин"

Двама маскирани и въоръжени са нахлули в банков офис на "УниКредит Булбанк" в столичния жк "Люлин", съобщиха от СДВР. Обирът е станал около 18,30 ч....

05 януари | 18:55
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