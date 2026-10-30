Общество

„Медика Албена“ отбелязва 40 години грижа за здравето и традиции в балнеолечението

120 000 туристи са ползвали медицински услуги през четирите десетилетия

„Медика Албена“ отбелязва 40 години грижа за здравето и традиции в балнеолечението
30 окт 26 | 10:12
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Иван Ангелов

През 2026 година „Медика Албена“ отбелязва 40 години от своето откриване – четири десетилетия, посветени на здравето, възстановяването и пълноценния живот. От 2 юни 1986 г. до днес 120 000 туристи са ползвали медицински услуги в центъра, съчетаващ възможностите на физикалната и рехабилитационната медицина с природните ресурси на Албена.

Проектиран от архитект Николай Ненов, центърът е създаден с идеята да обедини лечението и почивката край морето. Началото поставят изпълнителният директор д-р М. Вартанян,  д-р Матвеева, д-р Михова - първи специализант, взел специалност от балнеологията, главна медицинска сестра Рашкова. Положените от тях основи се надграждат през годините от поколения медицински специалисти.

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Още от създаването си „Медика Албена“ развива подход, при който туристът може да получи професионална грижа за здравето си, а пациентът – да съчетае възстановяването с пълноценен отдих. Днес тази връзка между медицината и туризма остава в основата на дейността и на бъдещите планове за развитие.

Под името „Медика Албена“ работят две взаимосвързани дружества – Медицински център „Медика Албена“ и Специализирана болница за рехабилитация „Медика Албена“. Болницата предлага прием по НЗОК и по програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ, както и възможности за свободен прием.

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Базата разполага с площ от 2600 квадратни метра и сектори за топлинни процедури, електролечение, водолечение, лечебна гимнастика и масажи. Прилагат се калолечение, луголечение и парафинолечение, а минералната вода е важна част от възстановителните програми. Процедурите се назначават от лекар според състоянието и индивидуалните потребности на пациента.

Медицинската грижа се допълва от специализирани амбулатории, клинична лаборатория и образна диагностика. През летния туристически сезон се осигурява 24-часово медицинско обслужване. Наред с лечебните процедури центърът предлага СПА и уелнес програми, които разширяват възможностите за съчетаване на почивката с грижа за доброто физическо състояние.

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Сред новите придобивки е рехабилитационният фитнес на открито. Оборудването позволява упражнения за различни мускулни групи, като заниманията се съобразяват с лекарските назначения и се провеждат под наблюдението на рехабилитатор. Заедно със залата за лечебна гимнастика, вътрешния фитнес и басейна той допълва условията за активна рехабилитация.

„Медика Албена“ приема хора със заболявания на опорно-двигателния апарат и неврологични състояния, както и гости, които търсят профилактика и възстановяване от натовареното ежедневие. Индивидуалният подход и вниманието към личния комфорт остават водещи в работата с пациентите.

Албена - Mедика СПА (1 of 36)

Четиридесетгодишнината е повод за признателност към лекарите, рехабилитаторите, медицинските специалисти и служителите, допринесли за развитието на „Медика Албена“, както и към всички пациенти и гости за доверието през годините.

С натрупания опит и поглед към бъдещето „Медика Албена“ продължава да развива здравния туризъм като важна част от облика на курорта – с професионална грижа, индивидуален подход и стремеж към по-добро качество на живот.

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Автор Иван Ангелов

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