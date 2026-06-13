Всичко за Заснемане

Следете всички новини, анализи и коментари за Заснемане. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Избори Политика Свят
МВР с дрон за нарушители

МВР с дрон за нарушители

МВР вече има дрон за наблюдение на спортни мероприятия. Това съобщиха от вътрешното министерство. И уточниха, че Главна дирекция "Национална полиция"...

16 октомври | 14:36
0 коментара
11907