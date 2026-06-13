160 лв. на парче ще осигурят видео от броенето на бюлетините
Заснемането ще става чрез смарт устройства, които приличат на телефон
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Заснемането ще става чрез смарт устройства, които приличат на телефон
Снимка на Десислава Атанасова, Тошко Йорданов и Костадин Костадинов.
Убийствена радиация там още 24 000 години
Заснемането на продължението ще донесе стотици работни места и милиони долари в Нова Зеландия
Появи се една най-бързите камери в света, която може да прави по-добри снимки от всякога. Камерата дори заснема неврони. Тази иновация може да помогн...
МВР вече има дрон за наблюдение на спортни мероприятия. Това съобщиха от вътрешното министерство. И уточниха, че Главна дирекция "Национална полиция"...
Министерството на земеделието и храните обяви обществена поръчка на стойност 10,7 млн. лв. с ДДС за "Изготвяне на нова цифрова цветна ортофото карта н...
При следващите облитания за актуализиране на ортофотокартата, която се използва за изчисляване на директните плащания, ще бъдат включени и заснети и г...