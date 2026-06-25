Край на номерата зад волана! София с камери, които виждат повече от патрул

София влиза в нов етап на пътен контрол в разгара на летния сезон, а най-лошата новина за нарушителите е, че вече няма да трябва патрулът да стои до тях, за да бъдат хванати. Столичната полиция засилва проверките, а близо 200 нови камери с изкуствен интелект са на финален етап преди въвеждане в експлоатация. Те ще следят не само за скорост, а и за колани, телефони зад волана, неправилно престрояване, рискови маневри и други нарушения, които често завършват с катастрофи.

Мерките идват на фона на тежките инциденти в страната и тревожната статистика, че само за четири дни в София са установени над 900 нарушения на Закона за движение по пътищата.

Проверки без пауза в летния сезон

Новият етап от специализираната акция на „Пътна полиция“ вече е в ход. За четири дни служителите са проверили близо 1750 водачи и над 1900 участници в движението.

„Установени са над 900 нарушения на Закона за движение по пътищата, за които са съставени 810 фиша и 90 акта. Наказани са и 33 пешеходци за неправилно пресичане. Нарушенията на скоростните режими са повече от 300 само за този период“, съобщи пред БНТ комисар Мартин Цурински, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

Тези числа показват мащаба на проблема - не става дума за единични грешки, а за масово пренебрежение към правилата. Проверки ще се извършват денонощно, като акцентът остава върху превишената скорост, алкохола, наркотиците, неправоспособните водачи и всички нарушения, които застрашават живота и здравето на хората на пътя.

145 км/ч по булевард „България“

Сред най-фрапиращите случаи е шофьор, засечен да се движи с 145 км/ч по булевард „България“ в София при ограничение от 70 км/ч. Това е почти двойно над разрешената скорост в градска среда - място, където една грешка не оставя време за реакция.

„Водачът беше установен и санкциониран в рамките на два дни. Наказанието включва отнемане на свидетелството за управление за три месеца, спиране на автомобила от движение за един месец, 500 евро глоба и отнемане на 18 контролни точки“, уточни Цурински.

По време на проверките са установени и 15 водачи, управлявали след употреба на алкохол и наркотични вещества. Хванати са още неправоспособни шофьори, както и случаи на нерегламентирани гонки и дрифт.

Дронове срещу нощните състезатели

От СДВР вече са набелязали участъците, на които традиционно се провеждат гонки и дрифтове. Те се наблюдават от полицейски екипи, но и с дронове, а на място се изпраща жива сила.

„Набелязали сме участъците, на които традиционно се провеждат гонки и дрифтове. Те се наблюдават както от полицейски екипи, така и с дронове. Изпраща се и жива сила. В резултат на тези мерки отчитаме спад в нерегламентираните гонки и дрифтове“, посочи комисарят.

Това е един от малкото начини да се противодейства на шофьорите, които превръщат улици и булеварди в лична писта. Там, където демонстрацията е част от нарушението, контролът трябва да бъде видим, постоянен и неизбежен.

Камери, които ще виждат повече

Новите интелигентни камери ще бъдат разположени по основните входно-изходни артерии на столицата и ще покриват 35 ключови кръстовища. Те са част от националната интелигентна система за сигурност и ще работят както през деня, така и през нощта.

„Камерите са с изключително висока резолюция, улавят голяма гама от нарушения и работят както през деня, така и през нощта. Те ще следят за нарушения, които често водят до пътнотранспортни произшествия“, обясни Цурински.

Това означава, че системата ще хваща не само най-очевидното - скоростта. Камерите ще разпознават и навици, които мнозина още смятат за дребни: телефон в ръката, липса на колан, неправилно престрояване, рискови маневри. На пътя обаче тези „дреболии“ често са началото на катастрофа.

Нулева толерантност, но с реални санкции

Предвижда се системата да работи с висока степен на автоматизация. Нарушенията ще се обработват електронно, а санкциите ще се издават без необходимост от допълнителна човешка намеса.

„Прилагаме принципа на нулева толерантност към нарушителите. Контролът ще бъде безкомпромисен, а целта е да освободим повече полицейски ресурс за работа на терен и превенция“, заяви комисар Мартин Цурински.

От началото на годината до края на март в страната са установени над 685 000 случая на превишена скорост. Тази статистика звучи като присъда за поведението на пътя - камери, патрули и глоби са нужни, но не могат да заместят личната отговорност. Новата система може да направи контрола по-труден за заобикаляне. Но истинската промяна ще дойде, когато шофьорите спрат да разчитат, че нарушението им ще мине между камерите, между патрулите и между чуждите животи.

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