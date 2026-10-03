Страшна драма с "Шкода". Изтегля 1,7 милиона коли

„Шкода“ (Skoda) изтегля около 1,7 млн. автомобила по света заради потенциален проблем с кормилното управление, съобщи ДПА. Това става само дни след като компанията майка „Фолксваген“ (Volkswagen) и дъщерните й дружества „Ауди“ (Audi) и „Сеат“ (SEAT) изтеглиха няколко милиона автомобила заради същия проблем.

Според базата данни за изтегляния на германската Федерална служба за автомобилния транспорт (KBA), счупване на болт може да доведе до отказ на кормилното управление. Като мярка за отстраняване на проблема кормилният болт ще бъде заменен с устойчив на корозия винт.

Засегнатите модели на чешкото подразделение на „Фолксваген“ са „Кодияк“ (Kodiaq), „Карок“ (Karoq), „Октавия“ (Octavia) и „Супърб“ (Superb).

Първоначално „Шкода“ не е публикувала изявление по случая.

„Фолксваген“ съобщи, че при вътрешни проверки на качеството е установен потенциален проблем с кормилното управление при определени автомобили от различни моделни серии. Говорител на компанията заяви, че проблемът е бил установен при тези проверки, без да даде допълнителни подробности.