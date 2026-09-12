Какъв удар на границата! Заловиха близо 1,2 тона наркотици на Капъкуле
Наркотиците са открити при две отделни проверки на товарни автомобили, пристигнали от ГКПП „Капитан Андреево"
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Наркотиците са открити при две отделни проверки на товарни автомобили, пристигнали от ГКПП „Капитан Андреево"
Така ще се предоставят значителни възможности за увеличаване на търговския транспорт към Европа
На граничния пункт стана страшно
Изсипалият се пороен дъжд тази нощ превърна и турския ГКПП Капъкуле в езеро
Животните ще бъдат предадени на най-близката зоологическа градина
Европейският съюз влага 275 млн. евро в проекта
Турските гранични власти работят на максимален капацитет, съобщават от Външно
Южната ни съседка въведе нова система за чуждите граждани, събират на нашите превозвачи по 4000 лири
Турция възнамерява да изгради високоскоростна жп линия от Истанбул до Капъкуле на турско-българската граница през град Одрин. Това заяви турският мини...
Километрична опашка има на ГКПП Капъкуле, съобщават турските власти. Тя е близо 20 километра и е започнала да се увеличава в края на седмицата. Тирове...
Хасково. Турски ТИРове блокираха границата при ГКПП Капитан Андреево във вторник заради проверките на ДАИ в България. 4 комшийски камиона, паркирани н...
Капитан Андреево. Временно преустановиха движението на леки и тежкотоварни автомобили на границата ни с Турция, съобщиха от пресцентъра на МВР. Причи...
Капъкуле. Турските митничари на ГКПП-Капъкуле откриха около 25 кг хероин, оставен на митническия плац под мъжко палто, предаде БНР. Пратката била от...