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Oпашка от тирове на Капъкуле

Oпашка от тирове на Капъкуле

Километрична опашка има на ГКПП Капъкуле, съобщават турските власти. Тя е близо 20 километра и е започнала да се увеличава в края на седмицата. Тирове...

23 февруари | 8:36
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