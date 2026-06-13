Бащата на Сияна избухна! Разби опашата лъжа
Излезе с показателен пост във Фейсбук
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Излезе с показателен пост във Фейсбук
Ето кой влиза в листите му
За по-малко от 48 часа събра над 6000 подписа от София, Пловдив, Варна и Плевен
Бащата на Сияна – Николай Попов, публикува в събота остър коментар във Фейсбук, свързан със стартиралите ден по-рано атаки срещу и.ф. главен прокурор...
Ще направим така, че ние да променяме, а не да чакаме промяна, която не идва никога, заяви Николай Попов
Причината е решението на Окръжния съд в Плевен
Николай Попов: Във фонда за пътна безопасност има 270 млн. евро, а хора умират всеки ден
Гражданско движение със сигурност ще има, то се формира в момента, каза Николай Попов
Вие сте хората, които трябва да решат как да продължим оттук нататък, пише Николай Попов
"Имам кауза и път, последвайте ме", заяви Николай Попов
След смъртта на дъщеря си, Николай Попов стана борец срещу войната по пътищата
Днес за първи път се почувствах малко по-добре, написа той
Да си дадем сметка, че нещата, които се случат около нас, може да ни се случат и на нас