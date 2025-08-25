Бащата на Сияна с голям жест

Бащата на Сияна даде пример с постъпката си.

"Днес заедно с майката на Сияна получихме общо 300 000 лева обезщетение за смъртта на дъщеря ни Сияна. Претенциите на останалите нейни наследници не са уважени. На толкова се оценява животът на едно дете в България.

Както обещах тези пари ще бъдат дарени на болни деца. Всяко едно платежно нареждане ще публикувам тук", написа във Фейсбук Николай Попов, бащата на загиналото 12-годишно момиче.

"Ще настояваме обезщетението да бъде преразгледано, както и ще подадем жалба срещу отказа за изплащане на останалите суми. Ако това не се случи, ще заведем съдебни дела", написа Попов.

"Това не са мои пари, нито на застрахователите. Това са парите на болните български деца. Това е моята кауза. Апелирам застрахователите да платят и останалите суми. По този начин ще покажат, че са отговорни и съпричастни към ежедневните трагедии, които се случват в България", каза още той.

"С тези средства сме решили да подпомогнем лечението и на Марти. С каквото е необходимо. Жалко е, че нуждаещите са толкова много, а парите, колкото и да са те, никога няма да стигнат. Прегръщам всички добри хора, които ме подкрепят от първия ден", написа Николай Попов.

"Сили и кураж за семейството на Хриси и Марти. Днес за първи път се почувствах малко по-добре, след като успяхме да докараме Марти в София. Представям си как би се вълнувала Сияна", завършва бащата на загиналото момиче.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com