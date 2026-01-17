Бащата на Сияна направи фондация, но даде знак за нещо повече

Бащата на Сияна, 12-годишното момиче, което загина, след като бе прегазено от камион на 31 март 2025 г., направи още една крачка напред.

Опечаленият родител Николай Попов създаде фондация "Сияна Попова", която ще подпомага деца с тежки заболявания, деца в неравностойно положение и деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия. Но в същото време даде знак, че е готов и за нещо по-голямо, ако хората, които го подкрепят, поискат това.

Днес той отново използва социалната мрежа, за да сподели болката си и да разкаже за битката, която води. Ето какво написа той:

НИКОЛАЙ ПОПОВ

Вече започнах да чувам призиви, че съм нерешителен и че трябва да направя нещо различно от натиск и вдигане на шум.

Не. Напротив.

Толкова решителен съм, колкото бях, когато започнах тази битка.

Когато се изправих срещу строителната, транспортната и медицинската мафия.

Толкова решителен бях и когато се изправих срещу адвокатската мафия, корупцията в съдебната система и още много битки, които започнах заедно с вас. Няма да се откажа и този път.

И днес съм решителен по същия начин. Не страхувам от никого - нито от политиците, нито от техните “приятели" мафиоти. Те вече ми взеха най-скъпото.

Няма да играя по свирката на нито един политик и партия. Много по-силен съм от тях. Успях да събера екип от хора.

Млади и перспективни, заедно със зрели и опитни хора от всички сфери на обществения живот. Това е разумният баланс.

Нашите червени линии ще са предварително поставени и ясно написани. Няма да работим със заклинания и фалшиви обещания. За всеки ресор от обществения живот ще има ясно поставени цели и задачи за реформи.

За всяка сфера ще има водещ експерт, който ще отговаря за комуникацията с вас.

В реално време, чрез специално приложение, ще можете да комуникирате с хората от движението. Вие ще поставяте темите и заедно ще търсим решенията.

Физически не успявам да прочета и отговоря на всички съобщения. Те са хиляди.

Затова моите съмишленици ще работят заедно с мен, за да ви чувам всеки ден. Не искам никакви облаги от тази си дейност. Всичко, което правя, е моя кауза и мой дълг.

Ако замълча и не променя нищо, значи Сияна просто си е отишла.

Всичко, което правя, ми дава сили да продължа.

За мен друг път няма. Няма ден, в който хора да не ме спират на улицата с подкрепа и призив за действия.

Смятам, че няма връщане назад и че всичко това е знак от съдбата - дошло е времето да действаме.

Събитията от последните месеци са живото доказателство за това.

Как ще продължим и дали трябва да бръкнем в кошера на политиците – ще кажете вие.

Имам кауза и път.

Последвайте ме.

Заедно сме по-силни.

