Баба на 71 години разби всички клишета! По бански на конкурс за красота

Шотландката Ан Мари Харпър влезе в историята на „Мис Великобритания“, като се състезава с жени с 26 години по-млади от нея. Финалът вече приключи, а историята ѝ получи неочакван обрат.

На 71 години повечето хора вероятно не мечтаят за дефиле по бански пред жури на национален конкурс за красота. Но Ан Мари Харпър очевидно не е от хората, които позволяват на календара да им диктува живота. Шотландската баба с три внучета облече бански, сложи короната и излезе на сцената на „Мис Великобритания“, за да докаже, че красотата няма срок на годност.

И макар да не спечели голямата корона, тя си тръгна с друго отличие – за въздействие, което надхвърля външния вид.

Ан Мари стана най-възрастната участничка, достигнала националния финал в 81-годишната история на конкурса. На 16 октомври тя се състезава в категорията Ms Great Britain Classic, предназначена за жени над 45 години.

Финалът се проведе в Лестър, Великобритания. Корона в категорията спечели Али Съсекс от графство Съри, след три предишни опита да завоюва титлата. Харпър не попадна сред първите пет, но получи наградата „Въздействие пред външност“.

Първата победа идва още през юни

Ан Мари Харпър е от град Престуик, област Еършър, Шотландия. В социалните мрежи е известна като „Бляскавата баба Ан“ (Glamour Gran Ann), а последователите ѝ са хиляди.

През юни тя печели регионалната титла Ms Ayrshire GB Classic и получава правото да участва в националния финал. Така се озовава сред 16-те финалистки в своята категория.

Състезанието включва дефилета с модни облекла, вечерни рокли и бански костюми, както и интервюта с журито – както пред публика, така и насаме.

Възрастта на съперничките ѝ не я притеснява особено. Далеч по-голямото изпитание се оказват снимките по бански.

„Признавам, че да изпратя снимките си по бански за финала беше малко плашещо“, споделя тя в Instagram.

На кадрите Ан Мари позира с черен бански, сребърна корона и бяла лента с регионалната си титла.

Никога не е предполагала, че на 71 години ще застане пред фотоапарат в подобно облекло. Но именно затова решила да го направи – за да покаже, че остаряването не означава човек да изгуби увереността си или желанието да опитва нови неща.

На 66 години създава собствена козметична марка

Зад лъскавите рокли и короните се крие живот, който далеч невинаги е бил бляскав.

Ан Мари признава, че дълги години е страдала от липса на самочувствие. Като дете в Глазгоу имала трудности с ученето и често чувала от учителите си, че не е достатъчно способна.

По-късно преживяла и тежки периоди на депресия. Имало дни, когато дори излизането от дома ѝ изглеждало непосилно.

Но постепенно открила начин да превърне собствените си преживявания в подкрепа за други хора.

На 66 години създала собствена козметична марка, включително палитра за грим с името Glam Goddess Collection.

Не всички одобрили ярките цветове. Някои я съветвали, че възрастните жени трябва да използват по-дискретни нюанси – кафяво и бежово.

Ан Мари отказала. Цветовете са част от характера ѝ, както огромните шапки, пищните тоалети и любовта към ефектните аксесоари.

Вместо да се съобразява с чуждите представи за подходящ външен вид, тя решила да бъде себе си.

Баба на кънки – още една изненада

Ан Мари има и талант, който едва ли всички очакват от 71-годишна участничка в конкурс за красота.

Тя умее да кара кънки на лед.

Изпратила видео със свое изпълнение и успяла да попадне сред 16-те най-добри участници в отделната надпревара за таланти.

На младини се занимавала и със състезателни латиноамерикански танци. Днес продължава да танцува, като посещава занимания по лайн денс в местен клуб за възрастни хора.

Нейното правило е просто: когато животът предложи необикновена възможност, не я отказвай само защото смяташ, че вече не си на подходящата възраст.

Най-важната ѝ мисия няма нищо общо с красотата

Ан Мари е професионална гримьорка и организира занимания за възрастни и самотни хора. Чрез тях ги насърчава да се грижат за себе си, да общуват и да излизат по-често.

Работи и за популяризирането на благотворителната организация Community Led Action Support Project (CLASP) в Еършър, която подкрепя хора над 50 години и се бори със самотата и социалната изолация.

Именно тази дейност стои зад посланието на нейното участие.

В интервю за британското телевизионно предаване Good Morning Britain тя говори откровено за проблемите с психичното здраве и подчертава, че човек не трябва да се срамува, когато преживява труден период.

За нея конкурсът се превърнал във възможност да достигне до хора, които се чувстват забравени или смятат, че най-интересното в живота им вече е приключило.

Ан Мари иска да им покаже, че все още могат да излизат, да се забавляват, да се обличат красиво и да създават нови приятелства.

Без корона, но с голяма победа

След финала Ан Мари не успя да влезе в челната петица, но журито отличи именно общественото ѝ въздействие.

Наградата „Въздействие пред външност“ сякаш обобщава всичко, към което тя се стреми.

Още преди конкурса шотландката беше заявила, че участието ѝ не е само битка за победа. То ѝ е дало глас, нови възможности и начин да вдъхновява други жени.

За нея истинският успех е дори една жена да повярва, че възрастта не определя границите на възможностите ѝ.