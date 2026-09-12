Нов френски дует взриви Европа в танците на лед
Шеста европейска титла за легендата и златен дебют за Фурние Бодри
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Шеста европейска титла за легендата и златен дебют за Фурние Бодри
Стара Загора. Напук на затоплилото се време ледена пързалка зарадва малки и по-големи любители на зимните спортове. Старозагорската община изпълни об...
Олимпийската шампионка по фигурно пързаляне от Сочи 2014 Аделина Сотникова ще пропусне световното първенство в Япония. Президентът на руската федерац...
Анализатори видяха съдийска тесла за Юна Ким
Сочи. Легендарният Евгени Плюшченко се отказа от Олимпиадата в Сочи. Новината стана факт по време на тренировката днес. Руснакът е опитал скок, с...
Сочи. 15-годишната Юлия Липницкая изуми света с фантастичното си изпълнение в отборната надпревара по фигурно пързаляне. Детето чудо направо бетонира...
Те изразиха подкрепата си към българските представители в Сочи