Нов френски дует взриви Европа в танците на лед

Новосформираният френски дует Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон спечели титлата при танцовите двойки на Европейското първенство по фигурно пързаляне в Шефийлд, след като доминира по категоричен начин във волната програма и остави съперниците далеч зад себе си.

Французите, които обявиха партньорството си едва през март миналата година, изнесоха почти безгрешен лиричен танц и получиха 135.50 точки за волната си програма, включително впечатляващите 58.52 от 60.00 възможни за компоненти, което им донесе общ сбор от 222.43 точки и безапелационно златото.

За Гийом Сизерон това е шеста европейска титла в кариерата и поредно доказателство за статута му на една от най-големите фигури в историята на танците на лед. Олимпийски шампион от Пекин 2022, сребърен медалист от Пьончан 2018 и многократен световен и европейски първенец с бившата си партньорка Габриела Пападакис, той се завърна на върха с нов дует и ново предизвикателство.

За Лоранс Фурние Бодри триумфът е исторически – първи златен медал в кариерата ѝ, постигнат при едва четвъртото международно участие на двойката, само няколко месеца след като тя получи френско гражданство през ноември.

Французите впечатлиха журито и публиката със силно емоционално изпълнение под музиката от филма „Китът“, което още преди края на състезанието ги превърна в основни фаворити за следващия голям форум – Олимпийските игри. Зад тях трикратните европейски шампиони и защитаващи титлата си Шарлен Гиняр и Марко Фабри от Италия останаха втори със 210.34 точки, след като не успяха да наваксат изоставането си от ритмичния танц.

Британците Лайла Фиър и Люис Гибсън зарадваха домакинската публика с бронза и 209.51 точки, като въпреки грешка в туизлите си осигуриха четвърти пореден медал от голямо първенство.

