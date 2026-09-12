Обявиха къде живеят най-красивите и най-грозните жени
World population review излезе със специална класация
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World population review излезе със специална класация
Собствениците се състезават за милиони долари
Десет финалистки сред десетки претендентки ще се състезават за титлата
Изложбата се провежда в София този уикенд
На изискана церемония в хотел „Рамада“ в София бяха избрани новите „Мис България“ за „Мис Свят“ и „Мис Вселена“ 2019
Джакарта. Правителството на Индонезия взе решение да премести най-големия международен конкурс за красота „Мис Свят" от остров Ява на Бали, по съображ...
Стара Загора. Карловската красавица Златка Чомакова е новата Царица в Долината на розите. Осемнайсетгодишната брюнетка бе избрана на пищна церемония в...
18-годишната Лусияна иска да е бизнес дама
София. D2 стартират за пети път "Голямо междучасие". Конкурсът е отворен за училищни поп, рок и хип-хоп банди от цялата страна. Желаещите да участват...
Добрич. Седмото издание на международния конкурс за деца-модели „Best Child Model of the World 2013" ще се проведе от 25 до 31 май 2013 в Албена, съоб...