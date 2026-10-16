Позорен цирк в БНТ! Кандидат-президент изхвърча от студиото

Грозен скандал беляза предизборната кампания за президентските избори на 25 октомври. Кандидатът за държавен глава Венцислав Ангелов, известен като Венци Чикагото, беше отстранен от ефира на Българската национална телевизия заради употреба на обидни изрази. Участието му в сутрешния блок приключи преждевременно след остър конфликт с водещите Христина Христова и Симеон Иванов. На излизане Ангелов дори извика „Анатемосвам ви!“, превръщайки предизборното си интервю в поредния скандал около своето име.

Предупредиха го, но той продължи с обидите

Венцислав Ангелов участва в сутрешния блок на БНТ като кандидат за президент от партия „Истината и само истината“. Още в началото водещите му припомниха правилата за предизборните участия в обществената медия и го предупредиха, че разговорът ще бъде прекратен при използване на обиди и език на омразата.

Вместо да представи последователно политическата си програма, Ангелов започна да развива твърдения за тайни общества, скрити центрове на властта и манипулиране на машинното гласуване. Той говори и за необходимостта от забрана на определени организации, които определи като сатанински.

Напрежението се повиши, когато разговорът премина към неговото минало. Ангелов разказа, че престоят му в кипърски затвор го е променил, но в хода на обясненията си употреби дума с антисемитска конотация.

Това не беше първото му нарушение на предварително обявените правила и водещите незабавно реагираха.

„Анатемосвам ви!“ - последните думи в студиото

След направената забележка Ангелов не се извини, а влезе в спор с журналистите. Той се опита да обясни, че използваната от него дума не била насочена срещу евреите, а обозначавала структура, която нарече „хазарската мафия“.

Обяснението му не беше прието от водещата Христина Христова, която обяви, че обществената телевизия няма да търпи подобно поведение.

Интервюто беше прекратено, а предаването премина към пауза. Докато ефирът се прекъсваше, от студиото се чу как Ангелов извика: „Анатемосвам ви!“.

След подновяването на предаването водещите отново обясниха на зрителите защо са прекратили участието на кандидат-президента. Те се позоваха на правилата за отразяване на предизборната кампания и изискванията за недопускане на език на омразата.

Това не е първият му скандал в БНТ

Венцислав Ангелов вече беше предизвикал остра реакция с друго свое предизборно участие в обществената телевизия.

През март тази година той се появи в предаването „Още от деня“ с венец от пластмасови кабелни превръзки и демонстративно скъса изображение на българския държавен герб.

Тогава Централната избирателна комисия установи нарушения на Изборния кодекс, свързани с непристойно поведение, словесна агресия и неуважение към държавните символи. ЦИК разпореди записът от участието му да бъде премахнат от сайта на БНТ и предприе действия за административна санкция.

При сегашната президентска кампания Ангелов също успя да предизвика скандал още при тегленето на номерата на кандидатските двойки в ЦИК, когато демонстрира примка за бесило.

Поредната му провокация в национален ефир отново поставя въпроса за границата между свободното политическо изразяване и поведението, което превръща предизборните участия в сцена за обиди и демонстративно нарушаване на обществения ред.