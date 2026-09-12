Москва удря Берлин в отговор. Легендарна институция напуска Русия
Сергей Лавров обяви закриването на центровете в Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург след рязката ескалация между двете държави
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Сергей Лавров обяви закриването на центровете в Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург след рязката ескалация между двете държави
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