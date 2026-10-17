Позорен цирк в БНТ! Кандидат-президент изхвърча от студиото
Обиди, конспирации и грозни реплики сложиха преждевременен край на интервюто
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Обиди, конспирации и грозни реплики сложиха преждевременен край на интервюто
Регионалният министър назначи начело на агенцията Александър Тодоров, а в състава влизат Людмила Елкова и Венцислав Ангелов
Кандидат за кмет и общински съветник, който бе обявен за общонационално издирване, се появи в социалната мрежа Фейсбук. Венцислав Ангелов – Чикагото...