Тайното село на Левски става имотен бисер. Софиянци купуват къщи с история

Елешница - малкото планинско село в полите на Мургаш, тихо и почти незабелязано се превръща в едно от новите имотни бижута около София. Доскоро познато само на туристите и на хората, които обичат да се губят в старопланинските пътеки, днес селото вече е в полезрението на купувачи и инвеститори. Причината е проста: природа, история, чист въздух и цени, които все още са достъпни. А над всичко стои една героична история - тук, в този планински район, Васил Левски създава таен революционен комитет по време на обиколките си из Софийско.

Какво се предлага на пазара

Имотният пазар в Елешница е разнообразен, но с ясно очертаващи се тенденции. Най-търсени са парцелите за строеж – големи, слънчеви, с гледки към Мургаш и околните била. Цените варират според местоположението и достъпа, но се движат в диапазона, характерен за селата около София: парцели в регулация се предлагат на средни стойности за Софийска област, а интересът към тях расте именно заради възможността за строеж на къща с двор.

Старите селски къщи са другият активен сегмент. Част от тях са в автентичен възрожденски стил, с дебели каменни зидове и широки дворове. Купуват се от хора, които търсят история и атмосфера - не просто имот, а място с корен. Новите къщи са малко, но когато се появят, се продават бързо: модерни, енергийно ефективни, с панорамни тераси и просторни дворове.

Цените стигат 180 000 евро

В Елешница имотният пазар вече се измерва изцяло в евро и се подрежда в три основни сегмента. Къщите за ремонт се предлагат между 38 000 и 66 000 евро, като стойността зависи от състоянието, наличието на каменни основи и големината на двора. Новите къщи, които са малко като предлагане, но се купуват бързо, вървят в диапазона 112 000 – 180 000 евро, особено ако са с модерна енергийна ефективност и панорамни гледки към Мургаш. Парцели за строеж са най-търсени и се движат средно между 35 и 55 евро/кв.м, като най-високи са цените за терени с директен достъп до инфраструктура и южно изложение. Тези стойности поставят Елешница сред селата с растящ интерес, но все още достъпни спрямо вече презрелите пазари около София.

Защо инвеститорите гледат към Елешница

Инвеститорският интерес към селото е нов, но отчетлив. Причините са няколко.

Първо - близостта до София. Елешница е на около 25 км североизточно от столицата, в община Елин Пелин, с надморска височина 723 м и просторни терени, които позволяват проекти за къщи, малки комплекси или еко-вили.

Второ - природата. Селото е разположено в подножието на връх Мургаш, заобиколено от гори, ливади и чисти водоеми. Въздухът е кристален, а климатът – по-хладен през лятото. Това го прави идеално за целогодишно живеене, но и за уикенд имоти.

Трето - инфраструктурата. Пътят до селото е добър, има редовен транспорт, а близките населени места осигуряват училища, магазини и услуги. Виадуктът при Елешница – една от емблемите на района – е символ на удобната връзка с големите пътни артерии.

Чудесата на Елешница

Елешница е от онези места, където природата и историята се преплитат. Пейзажът е драматичен - стръмни склонове, гъсти гори, тишина, която звучи като собствено чудо. Районът около Мургаш е известен с редките си растителни видове, с чистите си извори и с панорамните гледки, които се отварят към Софийското поле.

В селото има и паметници, които пазят местната памет - сред тях е паметникът на Йорданка Чанкова, част от културната идентичност на района. Тук природата не е фон, а главен герой - и това е една от причините хората да търсят имоти именно тук.

Историята: тайният комитет на Левски

Елешница носи особена историческа тежест. По време на втората си обиколка из българските земи през есента на 1870 г. Васил Левски посещава София и околните села, където създава тайни революционни комитети. Един от тях е именно в района на Елешница - част от мрежата, която Апостола изгражда, за да подготви народа за бъдещото въстание.

Комитетът е ръководен от Христо Т. Стоянов, а в него участват местни първенци, които подпомагат дейността на Левски. Това превръща селото в част от голямата карта на българската революционна история – тиха точка, но с огромно значение.

Днес тази история се усеща в атмосферата на мястото. Старите къщи, тесните улички, планинските пътеки – всичко носи онзи дух на скрито, тайно, съкровено. И това е част от магнетизма, който привлича новите купувачи.

Предимствата на селото

Елешница е едновременно близо до София и далеч от шума. Има природа, история, простор и усещане за автентичност. Инфраструктурата е стабилна, а пазарът – в подем. Това е място, което тепърва ще расте, защото съчетава всичко, което новите купувачи търсят: чист въздух, спокойствие, достъпност и перспектива.

Селото е в началото на своя имотен възход. И ако тенденциите се запазят, Елешница ще се превърне в един от новите зелени квартали на София – с къщи, които носят не само комфорт, но и история.