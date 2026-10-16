Една компания превърна Гоце Делчев в индустриален лидер

„Пиринпласт“ АД направи поредна важна стъпка в развитието на производствената си база в Гоце Делчев с въвеждането в експлоатация на нова високотехнологична екструдерна линия за производство на полипропиленово велпапе. Стойността на инвестицията е 2 милиона евро, а реализирането ѝ е част от усилията на компанията за модернизация на производството, повишаване на производителността и разширяване на възможностите за предлагане на качествени индустриални решения, предаде "Топпреса".

Новото оборудване беше осветено от Неврокопския митрополит Серафим в присъствието на представители на ръководството на Община Гоце Делчев, бизнес партньори и служители на дружеството.

Нови технологични възможности и по-висока производителност

Въвеждането на екструдерната линия представлява значима технологична стъпка за „Пиринпласт“ АД. Оборудването съчетава висока производителност, прецизност и стабилно качество на готовата продукция, като позволява производството на полипропиленово велпапе с полезна широчина на листа до 2100 милиметра.

Новата технология осигурява по-голяма гъвкавост при изпълнението на индивидуалните изисквания на клиентите и разширява възможностите за производство на изделия за различни индустриални приложения. Сред секторите, за които компанията може да предлага подобни решения, са стъкларската, рекламната, строителната и индустриалната промишленост.

Инвестицията е част от последователния стремеж на дружеството да развива производствените си възможности и да отговаря на променящите се потребности на своите клиенти. С внедряването на модерното оборудване „Пиринпласт“ продължава да надгражда натрупания си опит чрез съвременни технологични решения.

Модернизация с внимание към ресурсите и околната среда

Развитието на производствените технологии в „Пиринпласт“ АД е съпътствано и от стремеж към по-ефективно и устойчиво използване на ресурсите. Компанията разполага със собствени фотоволтаични системи за производство на електроенергия от възобновяем източник, които са част от усилията ѝ за по-екологично и ефективно производство.

Съчетавайки модернизацията на оборудването с използването на възобновяема енергия, дружеството продължава да развива производствената си база в съответствие с дългосрочните си цели и изискванията към съвременното индустриално производство.

Близо 50 години опит и силно международно присъствие

С близо половинвековна история „Пиринпласт“ АД е утвърден производител на пластмасови изделия и опаковъчни решения. През годините компанията развива своите производствени компетенции и продуктовото си портфолио, като съчетава натрупания опит с внедряването на нови технологии.

Продукцията на дружеството намира приложение в широк кръг отрасли, сред които автомобилостроенето, електрониката, машиностроенето, стъкларската промишленост, здравеопазването, хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство.

Значителна част от производството е предназначена за международните пазари. Над 95% от продукцията на компанията се изнася за страните от Европейския съюз и други международни пазари. Това поставя развитието на производствения капацитет и поддържането на високо качество сред важните направления в дейността на дружеството, което работи съобразно изискванията на своите клиенти и приложимите европейски регулации.

Инвестиция със значение за индустриалното развитие на Гоце Делчев

Въвеждането в експлоатация на новата производствена линия е важна стъпка не само за „Пиринпласт“ АД, но и за развитието на индустриалния потенциал на Гоце Делчев. Инвестицията допринася за модернизацията на производството и създава предпоставки за по-широки технологични възможности на компанията в регион, в който промишлеността има съществено значение за местната икономика.

С вложението от 2 милиона евро дружеството продължава да надгражда своята производствена база, да развива продуктовите си възможности и да укрепва позициите си на международните пазари.

С поглед към бъдещето „Пиринпласт“ АД продължава да инвестира в съвременни технологии и да развива производството си в Гоце Делчев, съчетавайки дългогодишния си опит с усилията за технологично обновяване и устойчиво развитие.