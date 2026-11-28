Една от най-амбициозните индустриални инвестиции в България ще преобрази бившето военно летище край Доброславци. Върху близо 2900 декара предстои да се изгради високотехнологичен парк за космическа и отбранителна индустрия. Проектът за 100 млн. евро обединява усилията на държавата и българския производител на сателити "Ендуросат".

Нова индустрия върху стара авиобаза

Четвърт век след прекратяването на активната летателна дейност на военното летище в Доброславци огромният терен получава шанс за нов икономически живот. През април 2023 г. служебното правителство на Гълъб Донев взе решение за създаване на икономическа зона, чийто първоначален профил бе насочен предимно към автомобилостроенето и производството на компоненти.

През 2026 г. кабинетът на Румен Радев ускори работата по проекта, като разшири индустриалния му профил. Новата концепция поставя акцент върху космическите технологии, отбранителната промишленост, научноизследователската дейност и разработването на изделия с двойна употреба. Държавата залага на сътрудничеството с частния бизнес за привличане на капитали и изграждане на производства с висока добавена стойност.

Радев: България да създава технологии

На 6 август премиерът Румен Радев представи проекта на територията на бившето летище заедно с вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов и основателя на "Ендуросат" Райчо Райчев. "Надявам се точно по този начин да превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава", заяви министър-председателят. Радев постави акцент върху възможностите за привличане на нови инвестиции, задържане на младите български специалисти и развитие на научния потенциал на страната. Част от правителствените планове е и създаването на Национален център за наблюдение, координация и управление чрез данни от Космоса. Информацията от сателитите ще може да се използва за по-ефективно управление на процеси в различни обществено-икономически сфери.

Три години за първите мощности

Водещ инвеститор в Доброславци е "Старбейс Юръп" - дружество на предприемача Райчо Райчев, който стои и зад международно утвърдилия се български производител на сателити "Ендуросат". Амбицията му е край София да бъде създаден един от най-големите космически и отбранителни развойни центрове в Европа. "Първата фаза ще продължи три години, като ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, ще направим огромна зелена зона и ще направим първата част от индустриалния парк", обясни Райчев пред журналисти. Разрастването на бизнеса на "Ендуросат" изисква значително по-големи производствени пространства. Новите поколения сателити достигат тегло от няколко тона, а тяхното сглобяване и изпитване налагат изграждането на специализирани съоръжения. В Доброславци се предвижда и образователен кампус за подготовка на бъдещите специалисти в областта на космическото инженерство.

Световни капитали зад българския бизнес

Мащабът на международния интерес към българската космическа индустрия пролича през септември, когато "Ендуросат" обяви привличането на 205 млн. долара в пореден инвестиционен кръг. Сред инвеститорите са фондовете GV (Google Ventures), Founders Fund, Lux Capital, Riot Ventures и Европейският съвет по иновациите. Средствата са предназначени за разширяване на производствения капацитет на компанията в Европа и САЩ, като сред заявените цели е изграждането на голям космически и отбранителен център в Европейския съюз. "Ендуросат" подписа и меморандум за сътрудничество с европейската космическа компания "Арианспейс". Документът бе парафиран в Елисейския дворец в Париж в присъствието на френския президент Еманюел Макрон и българския премиер Румен Радев.

Пътища, железница и летателна писта

Изграждането на индустриалния парк изисква сериозни инфраструктурни инвестиции. Сред разработваните проекти са модернизацията на електроснабдяването, изграждането на водопроводна и канализационна мрежа, вътрешни пътища и железопътна връзка с гара Илиянци. Предвижда се подобряване на транспортния достъп до Северната скоростна тангента. Съществуващата летателна писта ще бъде ремонтирана и удължена. Освен за нуждите на бъдещия комплекс тя ще продължи да се използва и като база за подготовка на Националната служба за охрана.

На 28 октомври Министерският съвет прие решение за меморандум със "Старбейс Юръп" във връзка с реализацията на приоритетния инвестиционен проект на стойност 100 млн. евро. Предвидено е създаването на междуведомствена работна група, която да координира действията на институциите. Конкретните финансови, инвестиционни и имуществени ангажименти на страните предстои да бъдат уредени с последващи договори.