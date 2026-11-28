Търговската сграда, в която се помещава супермаркетът на T MARKET в Айтос, е обявена за продажба срещу внушителните 3,1 млн. евро без ДДС. Офертата е публикувана от агенцията за недвижими имоти, която предлага целия двуетажен комплекс като инвестиционен имот с действащи дългосрочни договори за наем, пише Флагман..

Сградата е построена през 2019 г. върху парцел с площ от 1240 кв. метра, а общата ѝ разгъната застроена площ достига 2435 кв. метра, става ясно от обявата. Имотът се намира на възлово кръстовище в близост до центъра на Айтос, на комуникативно място с добър автомобилен и пешеходен достъп.

Хранителният супермаркет заема около 1100 кв. метра. На втория етаж се помещава друг търговски обект със същата площ, който също е отдаден дългосрочно под наем. Там има и още едно свободно търговско помещение, което предоставя възможност за допълнителни приходи на бъдещия собственик.

Комплексът разполага с прилежащ паркинг и специализирана рампа за зареждане на хранителния магазин. Върху покрива е изградена фотоволтаична електроцентрала с инсталирана пикова мощност от 210 киловата. Според посредниците документите на имота са изрядни, а придобиването му е подходящо и за банково финансиране.

Продажбата на търговския комплекс в Айтос привлича допълнително внимание на фона на промените в присъствието на T MARKET в областта през последните месеци. Както Флагман.бг вече писа, веригата предприе сериозно свиване на мрежата си в Бургас, след като последователно прекрати дейността на няколко свои магазина.

Хранителният ритейл в Бургас се превърна в един от най-конкурентните сегменти на местната икономика. Големите национални и международни вериги инвестират в нови обекти, по-удобни паркинги, модерни търговски пространства и все по-агресивни промоционални кампании. На този фон част от по-старите магазини, особено тези в гъсто застроените градски райони, губят конкурентните си предимства.

Ситуацията в Айтос обаче е различна. На пазара за недвижими имоти е предложена самата сграда, а не търговският бизнес на T MARKET. Според брокерската оферта хранителният магазин има дългосрочен договор за наем, което е сред основните аргументи за исканата цена от 3,1 млн. евро.

На този етап няма информация веригата да възнамерява да прекрати дейността си в Айтос.