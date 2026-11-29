Новогодишни пакети за хотели и ресторанти в Северна Македония изненадаха приятно българите с напълно поносими цени. Оферите стават все по-голям хит в социалните мрежи като се предлагат като last moment deals с отстъпка. През "черния петък" са продадени голям брой куверти, твърдят от бранша.

Цените варират между 150 и 300 евро за новогодишната нощ, което е 4-5 пъти по-евтино от цените, които се предлагат в Банско, Велинград и в хотелите в центъра на София.

Сред най-предпочитаните дестинации в Северна Македония за посрещането на 2027 г. са Охрид, Скопие и Берово, като предложенията включват както самостоятелни празнични вечери, така и пакети с няколко нощувки, музика на живо и СПА процедури.

Според македонското издание denar.mk в Охрид се предлагат тридневни пакети на цена от 299 евро на човек с включени закуски, вечери, новогодишен банкет, достъп до басейни и СПА център.

За четири нощувки цената е 349 евро на човек.

В частни квартири и по-малки туристически обекти цените започват от около 99 евро на човек.

В столицата Скопие дори петзвездният хотел DoubleTree by Hilton предлага новогодишен пакет за 340 евро за двама, включващ нощувка, закуска, празнична вечеря, вино и СПА. Пакетът с две нощувки струва 450 евро.

На този фон цените в някои от популярните български курорти са значително по-високи. Три нощувки за двама с празнична вечеря в Банско се предлагат за 738 евро, в Пампорово - за 1134 евро, а в Хисаря - за около 1400 евро. Във Велинград четиридневен новогодишен пакет за двама достига 1600 евро.

А в по-луксозните хотели, където ще има изпълнител за Нова година - обикновено чалга звезда, цените са космически и надхвърлят 3000 евро.

Българските туроператори също предлагат организирани екскурзии за Нова година в Северна Македония. Цените за Берово започват от 285 евро, а за Охрид пакетите с автобусен транспорт, три нощувки, закуски, вечери и празнична програма варират между 370 и 495 евро.