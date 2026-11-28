Повече от десетилетие музиката в една от най-мащабните дискотеки по Южното Черноморие е утихнала. Култовата „Спейс“ (Space Club) в Обзор, която в годините на своя разцвет бе сред хитовите места за нощни забавления, отново е на имотния пазар. За някогашното емблематично заведение днес се искат 1,5 млн. евро с ДДС, а бъдещето му най-вероятно вече няма да има нищо общо с нощния живот, съобщава "Флагман".

Историята на дискотеката е своеобразен разказ за възхода и залеза на мащабните развлекателни комплекси по българското Черноморие от началото на XXI век. В онези години предприемачи инвестираха милиони в нощни заведения, които трябваше да се конкурират с популярните клубове в европейските курорти.

„Спейс“ отваря врати през 2005 г. Инвеститор е петричкият бизнесмен Иван Солаков, известен с далеч по-нестандартния си за България бизнес – отглеждането на щрауси. В Обзор той изгражда цял развлекателен комплекс с дискотека с капацитет около 2000 души, казино, механа и еротик бар.

Със своите внушителни размери заведението се нарежда сред най-атрактивните места за забавление по морето. През годините комплексът сменя наематели, правят се опити за възраждането му, а по-късно става известен и под името Event 89. Така и не успява обаче да възвърне славата си от първите години.

Зад блясъка на нощния живот се развива и една далеч по-драматична бизнес история, която Флагман.бг проследява още от 2011 г.

През октомври същата година дискотеката е обявена на публична продан от частния съдебен изпълнител Ивелина Божилова заради задължения към „Прокредит банк“. Първоначално за комплекса се искат 1,1 млн. лева, но желаещи да го придобият няма. Само два месеца по-късно цената пада до 880 хил. лева.

През март 2013 г. справка на Флагман.бг в Агенцията по вписванията показва, че заведението вече е собственост на банката.

Три години по-късно името на „Спейс“ отново влиза в новинарските заглавия, този път покрай мащабно дело на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу Иван Солаков. Цената на иска надхвърля 5,39 млн. лева, а сред описаните активи са дискотеката с оборудването ѝ, фермата за щрауси край Петрич, недвижими имоти, моторна лодка и автомобили.

Днес, повече от 20 години след построяването на комплекса, потенциалните инвеститори са привлечени не толкова от самата сграда, колкото от стратегическото ѝ местоположение – на изхода на Обзор в посока Варна.

На практика се продават близо 7,5 декара земя и масивна сграда с разгъната застроена площ от 4400 кв.м. Имотът вече се предлага като подходящ за изграждането на търговски парк. Офертата е на пазара поне от септември тази година, а при последната ѝ актуализация на 17 ноември цената остава непроменена.



