ЧСИ пусна на търг един от малкото незастроени парцели край Несебър
Липсата на уреждане на натрупаните задължения е принудила общинските власти да преминат към разпродажба
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Липсата на уреждане на натрупаните задължения е принудила общинските власти да преминат към разпродажба
Тepeнът е 7601 ĸв.м. с 8 cгpaди
Приходите й са били солидни, след 2022 г. започва спад
Принудителната продан е заради множество задължения
За купувач се обявява този, който е обявил най-висока предложена цен
Георги Георгиев обяви война на имотната мафия
Очаква се съдействие от Камара на частните съдебни изпълнители и от Нотариалната камара
Спасението е бързо плащане на 20 процента от задълженията
Харчат безогледно, имат огромни дългове
Според търговския регистър фирмата „Българска билка БГ” ЕООД е стартирана с капитал от 50 лв.
Влязоха в дългова спирала, търсят ги частни съдебни изпълнители
Потребители до 30-годишна възраст вземат кредити, за да отидат в чужбина или да си купят модерна техника и дрехи
Публичната продан е насрочена за 6 август
Обявен за публична продан от ЧСИ
Колата е мръсна, но е от най-висок клас
В дружеството е назначен синдик
Завод обявен за публична продан
Търгът за автомобила ѝ ще продължи до 24 март
Върху някои има тежести
Частен съдебен изпълнител прави нов опит да продаде имуществото